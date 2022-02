Elektrovozy musí pomoci stabilizovat nápor na síť. Klíč je v chytrém nabíjení

Software pro inteligentní nabíjení umožňuje majitelům elektromobilů připojit se k sítí v době špičky, aniž by vozidlo odebíralo energii. Tu začne odebírat až mimo špičku, kdy jsou nižší ceny. Tím klesne zatížení elektrické sítě, lépe se využije obnovitelná energie a ušetří to peníze majitelům aut. Bez tohoto softwaru by majitelé elektromobilů, kteří se připojí po práci, mohli přetížit lokální sítě a způsobit výpadky elektřiny.

Podle odhadu konzultační společnosti EY bude do roku 2030 v Evropě asi 65 milionů elektromobilů. Do roku 2035 by se jejich počet mohl zdvojnásobit na 130 milionů.

„Přesun k elektřině bude bez inteligentního nabíjení téměř nemožný,“ říká generální ředitel společnosti Connected Kerb Chris Pateman-Jones. Firma se zabývá nabíjením elektromobilů a v současné době testuje pilotní projekt veřejných nabíječek. Pomoci aplikace pro chytré telefony si majitelé mohou nastavit rychlost nabíjení, dobu nabíjení a přesnou cenu, a to až nejnižší sazbu, která činí 19 pencí (5,60 Kč) za kilowattu.

Podle britského energetického regulátora Ofgem dokonce ani v Británii, kde je inteligentní nabíjení v domácnostech široce dostupné, mnoho majitelů elektromobilů o jeho existenci neví. V USA ho podle energetické firmy Smart Electric Power Alliance nabízí jen malé množství energetických společností.

Blízká budoucnost by také měla přinést obousměrné nabíjení, neboli možnost dodávat elektřinu i z auta do sítě. Majitelé milionů elektromobilů by tak mohli ve špičkách prodávat „šťávu“ ze svých baterií zpět provozovatelům sítě.

Obousměrné nabíjení ale zatím umožňuje pouze několik málo aut, i když nová přibývají. „Většina automobilů v tuto chvíli obousměrné nabíjení ještě nepodporuje,“ upozornil ředitel společnosti We Drive Solar Robin Berg. Další to ale podle něj plánují. We Drive Solar dodala stovky obousměrných nabíječek pro pilotní projekt v Nizozemsku.

Díky státní podpoře se mezi průkopníky elektromobily dostalo Norsko. V hlavním městě Oslu mají elektromobily na celkovém prodeji aut tříčtvrtinový podíl. Některé rozvodny tam byly postaveny v 50. letech minulého století, takže bez chytrého nabíjení by Oslo potřebovalo rozsáhlou a nákladnou modernizaci sítě.

Zásadní by ale mohlo být právě obousměrné nabíjení. „Celá myšlenka obousměrného nabíjení spočívá v rovnováze sítě,“ uvádí Berg, podle kterého může plně nabitý elektromobil napájet průměrnou domácnost v Nizozemsku jeden týden.

Analytik EY se zaměřením na energetické zdroje Serge Colle uvádí, že inteligentní obousměrné nabíjení je lepší než modernizace elektrické sítě, která by byla příliš nákladná. Spojené státy v současnosti testují více než deset pilotních projektů dodávek elektřiny z vozu do sítě za využití školních autobusů.

Také Oslo investovalo další peníze do pilotních projektů obousměrných nabíječek, protože této koncepci věří. Je však zklamáno, že auta, která mohou dodávat elektřinu zpět do sítě, zatím nepředstavilo více automobilek. Brzdou rozmachu obousměrného nabíjení tak jsou nyní výrobci automobilů.