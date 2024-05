Plán Bruselu nevychází, Evropa vůbec nestíhá stavbu nabíječek elektroaut

Evropská komise plánuje do roku 2030 vybudování 3,5 milionu dobíjecích míst, aby podpořila úroveň elektrifikace osobních aut nutnou k dosažení navrhovaného 55% snížení emisí CO 2 . Projekce Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA odhadují, že by pro tento cíl bylo nutné do roku 2030 vybudovat celkem 8,8 milionu nabíjecích míst, což znamená 22 438 týdně!

Podle ACEA rostl prodej elektromobilů v EU v letech 2017 až 2023 třikrát rychleji než instalace dobíjecích míst. V loňském roce bylo v celé EU instalováno jen něco málo přes 150 000 veřejných dobíjecích míst (v průměru méně než 3 000 týdně), celkem jich bylo něco přes 632 423.

Problémem je i nerovnoměrné rozložení stanic. Skoro dvě třetiny (61 %) totiž připadají jen na tři státy - Nizozemsko, Německo a Francii. Zbývající třetina (39 %) je rozdělena mezi ostatních 24 členských států EU. Z geografického hlediska je infrastruktura koncentrována jen na 20 % rozlohy Evropy. Konkrétně v Nizozemsku se ke konci roku 2023 nacházelo 144 453 stanic, v Německu 120 625 a ve Francii 119 255. Nizozemsko má třeba 52krát více dobíjecích míst než Rumunsko (2 754), které je přibližně sedmkrát větší.

ACEA ve své zprávě konstatuje významnou souvislost mezi dostupností veřejných dobíjecích míst a prodejem bateriových elektromobilů. Země jako Německo, Nizozemsko, Francie a Belgie, které se řadí mezi prvních pět zemí z hlediska počtu nabíjecích míst, se mohou pochlubit také jedněmi z nejvyšších podílů na trhu s elektrovozidly. Co však platí z hlediska objemu, neplatí vždy z hlediska podílu na trhu.

Tak například Švédsko je zemí EU s nejvíce elektrifikovaným vozovým parkem. Více než každý třetí prodaný vůz v roce 2023 (38,7 %) je 100% elektrický a k dispozici je 37 166 veřejných nabíjecích míst. To je jedno místo na každých 50 vozidel. Ve třech zemích (Francie, Německo a Nizozemsko), které mají na svém území nejvíce veřejných dobíjecích míst, je tento poměr jeden bod na každých 7 až 9 vozidel. Přesto se podíl elektromobilů na prodejích v roce 2023 pohyboval mezi 30,8 % (Nizozemsko) a 16,8 % (Francie).

Na opačném konci spektra jsou Itálie a Španělsko. S 41 144, resp. 30 385 veřejnými dobíjecími místy, podíl elektromobilů na Pyrenejském poloostrově sotva přesahuje 5 % a v Itálii stagnuje na zhruba 4,2 %. Opačným extrémem je Malta s pouhými 101 dobíjecími místy, ale podílem elektroaut na prodeji 17,3 %.