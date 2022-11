Škrábat námrazu z nastartovaného auta může být za pokutu

Každý motorista bude souhlasit, že zimní rána nedokáže nic tak otrávit, jako je povinná očista auta od sněhu a námrazy. Většina řidičů auto nejprve nastartuje a pak jde očistit okna, případně karoserii. Jakkoliv je takový postup léty zažitý, zákon se na takové svým způsobem zbytečné nastartování dívá naprosto jasně. Stejně, jako na projíždění kaluží třeba od rozbředlého sněhu.

Mluvíme konkrétně o zákoně o silničním provozu, kde se v paragrafu 7 píše: „Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu“

Zní to jako postavené na hlavu, ale má to logiku. Představme si klasické pražské sídliště, kde kolem půl osmé ráno odjíždí hned několik řidičů do práce a za dalšími povinnostmi. Ve chvíli, kdy většina z nich auto nastartuje a pak jde očistit okna a karoserii, mohou být ostatní obyvatelé nebo jen náhodní kolemjdoucí v oblaku automobilových výparů a hluku. O to více jde o nepříjemnou situaci, kdy auta stojí zaparkovaná výfukem směrem k chodníku, a tedy třeba i k oknům. Nutno také dodat, že studený volnoběh v konečném důsledku není vhodný ani pro motor.

V případě, že byste narazili na policistu, který by tento přestupek chtěl řešit, pak se můžete dočkat pokuty až 2 tisíce korun na místě, ve správním řízení pak až 2 500 korun.

Co s tím?

Pokud vás teď napadlo, že bude ideální prostě jen omést a oškrábat malý kousek čelního okna a jet, jste na omylu. Každý řidič je totiž povinen zbavit vůz nečistot, které zabraňují řidiči ve výhledu vpřed, do stran nebo vzad, což požaduje přímo zákon o provozu na pozemních komunikacích. Je ale potřeba to dělat bez nastartovaného motoru. Osobně doporučuji auto omést od sněhu a pak na okna použít sprej na rozmrazení oken. Dostupný je za pár korun na většině e-shopů nebo v hobbymarketech, k dostání ale bývá i v obchodech s potravinami.

Poté, pokud je to potřeba, je dobré okna z vnitřní strany otřít speciální utěrkou proti zamlžování. Postačí ovšem i klasické kuchyňské papírové utěrky. Poté nastartovat a vyrazit.

Taková ranní jízda ale nesmí být hektická, neměla by motor zbytečně zatěžovat. Ideální je plynulá jízda v nižších otáčkách, při kterých se postupně ohřívá motor a všechny jeho části. Takzvané studené volnoběžné otáčky, které byste autu nadělili v rámci očisty oken, mu totiž vůbec nesvědčí. V motoru se totiž kondenzuje voda, která se v některých případech může dostat až do oleje. A nadšený z ní nebude ani samotný motor. Je také potřeba myslet na to, že topení, které začne ohřívat interiér velmi zatěžuje baterii.

Nutno ovšem dodat, že výše zmíněné rady tak úplně nepatří těm, kteří jezdí s opravdu starými auty. Ohřívání motoru na volnoběh totiž vzniklo v době, kdy stará auta jezdila na velice hutný olej, který v chladném počasí měl tendence tuhnout, a tedy za studena správně nemazat. Už řadu let jsou ale v autech používány tekutější oleje, které na zimní tuhnutí netrpí a nepotřebují tedy tak moc zahřívat, protože svou funkci plní stále.