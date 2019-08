NASA píše Italům k výročí tragédie v Janově. Most se hýbal už v roce 2015

, aktualizováno

Před rokem v Janově pršelo, Martin Kučera přejížděl chvíli před polednem po Morandiho mostě propojujícím západní předměstí města s centrem. Mostovka mu zmizela před očima a on se svým náklaďákem padal do hlubin. NASA teď poslala italské prokuratuře analýzu, podle které se most výrazně hýbal už roky předtím.