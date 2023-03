Tajný tip bazarového šmejdila: benzinový Mitsubishi Outlander je superdržák

Pokud sháníte auto na další – poslední spalovací – desetiletku, zařaďte do výběru i Mitsubishi Outlander poslední generace. Vyrábělo se už od roku 2013, do roku 2016 ovšem s designem připomínajícím cihlu. Prokouklo teprve po faceliftu, který mu vydržel až do konce prodejů (příští rok se má vrátit v nové čtvrté generaci, ovšem už jen jako drahý plug-in hybrid, díky aspoň za to).

Je pak LPG nutné? Nesmíte s ním do podzemních garáží, půlka emisních stanic vám neudělá měření, které je navíc dražší, musíte na pravidelné revize, za deset let budete měnit nádrž.