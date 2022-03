Čínské elektromobily slavné britské značky MG přifrčí do Česka v červnu

„Autobinck se stala oficiálním partnerem korporace SAIC pro uvedení značky MG v regionu CEE – ČR a SR,“ upřesňuje Marek Vodička. Otevření zastoupení britsko-čínské značky s 98letou historií je naplánováno na červen letošního roku.

„Holandská skupina AutoBinck je jedna z nejstarších automobilových společností na světě. Je zároveň jedním z největších nizozemských investorů v ČR. AutoBinck v současnosti působí v 8 zemích Evropy – v Nizozemsku, České republice, Slovensku, Belgii, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku,“ upřesňuje Vodička. Autobinck mimo jiné na českém trhu zastupuje japonskou automobilku Mitsubishi.

Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) patří mezi nejsilnější čínské automobilky, je jednou z těch, které Evropu „oťukávají“.

Šanghajská automobilka, jež je jedním z hlavních partnerů koncernu Volkswagen v Číně, je vlastníkem starobylé britské značky MG už déle než dekádu.

Tu hrdou automobilku, proslavenou sportovními modely klasického střihu, smetl krach britského Roveru v roce 2005, což byl definitivní konec ostrovního autoprůmyslu, jak ho zná historie (čtěte zde).

Rover se přestěhoval do Číny a je z něj Roewe, od té doby se MG zas stihlo do Evropy vrátit. SAIC dnes zaměstnává ve svém vývojovém centru v Británii stovky inženýrů, konstruujících hlavně pro Roewe a MG. Někteří jsou ještě ti původní od Roveru (Číňané je koupili v roce 2010 s částí vývojové kanceláře Ricardo). MG nové „čínské“ éry se dokonce jeden čas na britských ostrovech montovala, nyní jezdí do Evropy výhradně z čínských fabrik značky.

MG má v Evropě stále zvuk. Pro SAIC je to tedy dobrý základ pro test přijetí čínských aut. MG nabízí na evropských trzích několik modelů, které jsou k dispozici se spalovacími motory, plug-in hybridním pohonem i v čistě elektrických verzích. „Českým a slovenským zákazníkům tak MG nabídne kompletní balíček prémiového designu, nejnovějších technologií a vysoké úrovně výbavy,“ dodává Vodička.

„Od konce roku 2019 se tyto vozy prodávají i na kontinentu, nejprve v Nizozemsku, Belgii a poté i v Norsku a Německu. V roce 2021 MG Motors v Evropě dosáhla hranici 50 tisíc dodaných vozů a do roku 2025 je cílem dosáhnout šesticifernou hodnotu,“ uvádí magazín Autoweek.

A není to jediná značka patřící SAIC, která má původ v Británii. Do portfolia patří jméno Maxus, které vzniklo na základech značky LDV (britský výrobce, který skončil v roce 2009). SAIC se ke značce dostal koupí od ruského GAZu a dnes používá jméno LDV na některých trzích. Pod značkami Maxus a LDV nabízí dodávky. Elektrická verze Maxusu dnes patří k nejdostupnějším bateriovým dodávkám na trhu, v Česku už slouží ve službách online samoobsluhy Rohlík. Jak čínská elektrododávka Maxus jezdí, čtěte zde.