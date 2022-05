Mercedes žádá majitele tří set tisíc aut, aby nejezdili. Brzdy mohou selhat

Společnost uvádí, že v této souvislosti nemá hlášeny žádné nehody nebo zranění.

Německá automobilka vozidla stahuje. Uvádí, že nabídne bezplatné odtahy, aby je majitelé mohli nechat opravit u autorizovaného prodejce. Svolávací akce se týká některých vozidel třídy ML, GL a R vyrobených v letech 2006 až 2012.

Mercedes-Benz třídy R

Podle firmy se může dostat do posilovače brzd vlhkost a způsobit korozi. Ta pak může zapříčinit únik podtlaku, který by snížil výkon brzd. Ve vzácných případech může prudké brzdění způsobit mechanické poškození posilovače a nemuselo by být možné zastavit vozidlo pomocí brzdového pedálu, uvedla automobilka. Parkovací brzda aktivovaná nohou by ale v takovém případě stále fungovala.