První dojmy: Prozkoumali jsme italskou perlu Maserati MC20

Klaus Busse má za sebou obrovskou kariéru, z jeho skicáku jsou interiéry aktuálních jeepů, chryslerů, fiatů. Nejnovější kreace, na jejíž vznik vytáhlý designér pocházející z Německa dohlížel, ovšem znamená absolutní vrchol. Sám ví, že MC20 je sice supersport, ovšem spíš než řádění na okruhu a v alpských průsmycích bude ozdobou sbírek a hvězdou přehlídek automobilové elegance.



Až si pak jeden říká, že z pohledu designu to absolutně minimalistické, dokonale vyhlazené tělo italského supersportu je vlastně nevýrazné. Při osobním setkání zatajíte dech, to je dané hlavně silou okamžiku a charismatem značky. Moderní supersporty jsou si prostě dnes dost podobné, protože aerodynamika, která při jejich stavbě hraje jednu z nejdůležitějších rolí, funguje na všech koncích planety stejně, takže „to“ pak designérům a inženýrům také stejně vychází.

A to se Busse s inženýry z vývoje dušují, že si při počátku prací podali ruku (tehdy, před koronou, se to ještě mohlo) na to, že si navzájem budou vycházet vstříc. Nakonec je ten příběh hodně zajímavý. Jako by si MC20 rozdělili napůl: vršek tvarovali sochařsky designéři, spodní část je zas dílem vývojářů a jejich počítačů.

Rozpůlený nos

Busse to vysvětluje na příkladu nosu MC20. Je v něm charakteristická mřížka chladiče s hrdým trojzubcem, který má Maserati ve znaku. Vrchní, lakovanou část tvarovali sochařsky designéři, spodní, černou část, která je do horní částečně vetknutá a je součástí změti aerodynamických plošek, je dílem aerodynamiků a jejich měření a simulací.

Maserati MC20 v číslech Motor: přeplňovaný V6

Zrychlení 0–100 km/h: 2,9 s

Zrychlení 0–200 km/h: 8,8 s

Maximální rychlost: 325 km/h

Hmotnost: 1470 kg

Převodovka: 8stupňový dvouspojkový automat

Pohon kol: zadní

Délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4669 x 1965 x 1221 x 2700

Zavazadlový prostor: 50 litrů přední a 100 litrů zadní

Rozchod kol vpředu/vzadu: 1681/1649 mm

Pneumatiky vpředu: 245/35 R20

Pneumatiky vzadu: 305/30 R20

Cena: 200–300 tisíc eur

To je jedna ze zásadních myšlenek, které se při stavbě nového supersportu, jež má být veledůležitým milníkem v historii slavné modenské značky, drželi. Tvary MC20 musí být čisté, bez zbytečných ozdob a rušivých prvků. „Purismus bez ozdob,“ říká Busse. A tak třeba zdůrazňuje, že nechtěli, aby auto mělo na zádi přítlačné křídlo, které vizuálně narušuje čistotu siluety. Jenže podvozkáři zase potřebují přítlak. Proudící vzduch tlačící auto k asfaltce zase krotí aerodynamici. A těm vytyčili pole působnosti na spodní části a podvozku. Řečí čísel: všechny ty průduchy, přítlačné plošky tvořící prahy, zakrytování podvozku vytváří pří 240kilometrové rychlosti sto kilo přítlaku. Není to ale tak jednoduché, musí se to odladit tak, aby byl přítlak vybalancovaný, zakrytování podvozku je tak v zadní části zcela ploché, vpředu je ovšem tvarované.

A ještě pár čísel: ladění designu mělo čtrnáct cyklů, pro každý připravovali designéři své návrhy znovu a postupně se tříbily představy. A pak si vzali umělecký návrh do parády aerodynamici. Virtuální testování, vyhlazování, modelování, tříbení zabralo tisíc hodin, fyzicky pak vše ověřovali a finalizovali v aerodynamickém tunelu experta na stavbu formulí, společnosti Dallara, což trvalo další dva tisíce člověkohodin.

Testovací jezdec Marcello Gallo strávil stovky hodin jízdou na simulátoru. Díky sofistikovanému zařízení, které Maserati před rokem otevřelo ve svém novém vývojovém centru v Modeně, odkroužili devadesát procent testovacího času MC20 virtuálně. Tím se ušetřilo obrovské množství času a peněz. Chytrý simulátor umožňuje nastavování různých parametrů a měnit chování vozu, naměřená data se pak ověří fyzickým testem v reálných podmínkách. „Chybí jen vůně spálené gumy a benzinu. Na simulátoru umíme přidat i zvuk obtékajícího větru,“ usmívá se Gallo.

Busse ze zase rozplývá nad vzhůru výklopnými dveřmi, u Maserati je použili poprvé a říkají jim motýlí. Kromě toho, že to usnadňuje nastupování, to vypadá skvěle. Busse „ujíždí“ na tom, že když se vyklopí vzhůru, vidí řidič část běhounu pneumatiky, což zdůrazňuje sportovní náturu.

Odkazy na minulost si ale značka jako Maserati musí dopřát. Jako typické výřezy na bocích nebo motiv trojzubce na různých místech rafinovaně skrytý designéry, třeba do tvarování ráfků, nebo výřezu krytu motoru.

MC20 má být elegantní a pohodlné na silnici a dravé na okruhu: auto, které jede rychle, ale nezapotí se. Je zhmotněním té mondénní značky, která má kromě šarmu a elegance také sportovního ducha.

Otevřený minimalistický interiér popisuje Busse se zaujetím, však interiéry byly jeho hlavní disciplinou, než převzal v Modeně šéfdesignérskou tužku. Důležité totiž je, aby byla kabina prostorná, což není pro čistě sportovní model běžný požadavek. Jenže MC20 má být kromě závodního auta pro silnici, také použitelné jako Gran Turismo – to znamená, že v něm přelétnete napříč kontinentem bez skoliózy. Purismus zevnějšku opakuje subtilní středová konzola, která nezavírá řidiče do kokpitu, jak to obvykle u supersportů bývá.

Nový motor, nové všechno

Lehký supersport pohání nově vyvinutý přeplňovaný šestiválec pojmenovaný po bohu Neptunovi. Jeho trojzubec vozí maserati ve znaku – na patos, symboliku a rozmáchlá gesta jsou Italové mistry, konstruktéři ostatních značek píšou na desky projektu kódy ze změti písmen a číslic, motorář Maserati píše „Nettuno“.

Motoráři Maserati vedení Matteem Valentinim dostali příležitost zas navrhnout „svůj“ motor po dvaceti letech. Automobilka totiž přestává odebírat agregáty od Ferrari. Výsledkem je tedy vidlicový třílitrový šestiválec přeplňovaný dvěma turby s výkonem 630 koní a 730 kroutícími newtonmetry. Specifický výkon je 210 k/litr.

Nettuno Nový motor Maserati v číslech architektura motoru: V6 90°

objem: 3,0 l

vrtání/zdvih: 88 × 82 mm

kompresní poměr: 11:1

pořadí zapalování: 1-6-3-4-2-5

maximální výkon: 630 k (463 kW) při 7500 ot/min

maximální točivý moment: 730 Nm při 3000–5500 ot./min

maximální otáčky motoru: 8000 ot./min

turbodmychadla: dvě s elektricky ovládaným obtokovým ventilem

zapalování: dvojitá svíčka s předkomorou

mazání: variabilní olejové čerpadlo, suchá vana s odsávacím čerpadlem a externí olejovou nádržkou

palivový systém: přímé vstřikování 350 bar + nepřímé 6 bar

ventilový rozvod a časování: dvojitý vačkový hřídel v hlavě s variabilním časováním ventilů

šířka x výška x délka motoru: 1000 x 650 x 600 mm

hmotnost motoru: <220 kg

Motor má řady válců rozevřené v devadesátistupňovém úhlu a suchou olejovou vanu, což je klasické řešení u závodních a supersportovních aut. Kompresní poměr je 11:1, zdvih 82 mm a vrtání válce 88 mm. Motor je osazen systémem kombinujícím přímé a nepřímé vstřikování benzinu, což snižuje hluk i emise a zlepšuje spotřebu.

„Duší motoru je inovativní předkomora spalovacího systému s dvojitou zapalovací svíčkou. Tato technologie vychází z formule 1 a nyní je poprvé dostupná i v motoru vozu určeného pro silniční provoz,“ popisuje Maria Conti, vedoucí komunikace Maserati.

Poslední vidlicový šestiválec uprostřed měl u Maserati naposledy model Merak, jehož produkce skončila v roce 1982. Nettuno je také první motor, který si bude Maseati vyrábět samo od dob osmiválce pro kupé 3200 GT produkovaného do roku 2001.

Motor uložený a zády posádky před zadní nápravou je spřažen s dvouspojkovým osmistupňovým automatem, který posílá 730 Nm na zadní kola. Mezi nimi bude samosvorný diferenciál, za příplatek elektronicky řízený.

Hmotnost udrželi pod tunou a půl (přesněji na 1 470 kilogramech), díky karbonovému monokoku kabiny, ke kterému jsou přišroubovány rámy náprav a motoru.

Hliníkové nápravy jsou lichoběžníkové, osazené aktivními tlumiči. Pod dvacetipalcovými ráfky jsou schované kotouče brzd, do kterých se vpředu zakusují šesti a vzadu čtyřpístkové brzdiče. Karbonkeramické kotouče budou za příplatek.

Obroda značky

MC20 po dvaceti letech navazuje na bájné Maserati MC12. Vše je na něm nové, jiné, jedinečné. Nový supersport je symbolický zlom. Start nové éry. „MC20 a celé Maserati je novou výkladní skříní koncernu FCA,“ zdůraznil jeho šéf Mike Manley. Je to logické: Maserati stojí v hierarchii skupiny nejvýš. Ferrari má sice stejného majitele, do FCA nebo Fiatu ale už nepatří několik let.

Davide Grasso, šéf značky při jeho představení mimo jiné oznámil návrat Maserati na závodní trat, však zkratka MC20 ostatně znamená Maserati Corse 2020. Grasso toho slíbil ale mnohem víc: po kupé dorazí také otevřená verze spider a elektrické provedení. A dodal, že elektrifikované budou odteď všechny modely značky.

Do roku 2024 je naplánováno 16 premiér, mezi nimi mají dorazit tři zcela nové modely. Rok 2020 má být podle plánů Mika Manleye posledním ztrátovým pro Maserati. Do roku 2024 chce prodávat 75 tisíc maserati ročně. “Doufám, že prodeje budou i vyšší, ale ne přes 80 tisícům aby neutrpěla exkluzivita značky,“ dodal.

Maserati už na svůj klenot sbírá objednávky, ceny začínají na 5, 8 milionech korun. Čímž se definitivně zařadí mezi konkurenci Z Maranella a Bologne, rozuměj: Ferrari a Lamborghini.

Oproti bájné MC12 je tu obrovský rozdíl v tom že nejde o limitovanou edici. Supersport bude součástí běžné nabídky značky. I to znamená posun ve filozofii a postavení Maserati.

Vyrábět ho budou na adrese Viale Ciro Menotti, Modena, odkud přes osmdesát let vyjíždějí maserati. Jen pro MC20 kompletně přestavěli výrobní linku, která přišla o typický zářivě žlutá chapadla podvěšených transportních robotů. Místo mu ve výrobních halách loni v listopadu uvolnily GranTurismo s GranCabriem po desetileté kariéře.

Příští rok navíc dorazí nové SUV jménem Grecale. To bude o fous menší než Levante. V roce 2022 se přidá i jeho bateriová verze. Grecale se chce postavit hlavně Porschi Macan nebo BMW X3. Chystá se také kupé, které naváže na legendární Granturismo.

V roce 2025 mají SUV podle plánů představovat 70 procent prodejů značky. Sedanů bude 15 a sportovních aut pět procent. Zbývajících deset procent připadne na Quattroporte s dlouhým rozvorem, které kupují hlavně v Číně.

Progetto Folgore

Blesk, italsky „folgore“ je označení celého programu elektrifikace modelové řady značky. Elektrickou architekturu pro MC 20 vyvinuli a postavili sami. Pracuje s 800voltovým napětím a komponenty od ZF. Důležité jsou měniče napětí a řídící elektronika převzaté z monopostů Formule 1 a Formule-e.

Zásuvkové MC20 má dva elektromotory vzadu a jeden na přední nápravě. To umožňuje vektorování točivého momentu. Nabíjení bude možné až 300 kilowatty. Akumulátor má kapacitu až 100 kWh.

Zrychlený vývoj

Maserati uvádí, že práce na MC20 trvaly 24 měsíců. To je extrémně krátká doba. Italové jsou na tohle experti, jen o dva měsíce déle měl před lety trvat expresní vývoj Alfy Romeo Giulia.

Automobilka to vysvětluje rozsáhlým využitím simulací, které zmenšily nutnost testování v provozu. Spekuluje se ovšem o tom, že úplně od začátku nešlo o projekt Maserati.

Na šestiválcovém supersportu totiž podle různých prohlášení koncernu FCA pracovala před lety právě Alfa Romeo. Už se spekulovalo o návratu slavného jména 8C, karbonovém monokoku, přeplňovaném šestiválci a dalších základních prvcích architektury, které dnes jasně připomínají MC20. Loni ovšem plány na superalfu padly. Vzhledem k propojení obou značek v rámci koncernu FCA se tak nabízí, že Alfa projekt přepustila Maserati.

A ještě jedna úvaha z hlavy slavného automobilového youtubera Shmee150. Několik let se spekulovalo o novém „lehkém“ ferrari, novodobém podání legendárního modelu Dino s motorem uprostřed. V roce 2014 pak Maserati představilo dodnes vzývaný koncept Alfieri, kterému je nápadně podobné loni představené Ferrari Roma - má podobné proporce, siluetu i žraločí nos. Takže to může být tak, že si tři značky popřeházely projekty: z původně vyvíjeného maserati je dnes ferrari a Maserati dnes představuje auto vymýšlené Alfou Romeo.