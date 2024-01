S nejrychlejším sedanem světa na sněhu. Maserati se loučí s osmiválci

„Přišel za mnou šéf a říkal, že četl o novém nejrychlejším sedanu světa, který umí jet 333 kilometrů v hodině a jestli zvládneme vymáčknout z Ghibli víc, aspoň o kilometr,“ usmívá se Sonia Lauria, inženýrka té urozené automobilky z Modeny, v desetistupňovém mrazu na klouzačce v Livignu podupává zimou, ale když kolem prosviští „její maserati“, rozzáří se jí oči. Sympatická Italka si prý dala den na rozmyšlenou, „vrátila jsem se ráno s tím, že to zvládneme.“ A pustili se do práce.

Maserati Ghibli 334 Ultima vzniklo jako hlavní pomník historického momentu. Slavná modenská automobilka se loučí s Ferrari a osmiválci, těch za posledních víc než dvacet let odebrala z Maranella sto tisíc. Osmiválcová historie značky je však mnohem delší, letos je to pětašedesát let. Poslední stovky kusů a éra, kterou v Modeně odstartovali na popud íránského šáha Rézy Pahlávího, se uzavře.

Perský šáh

To bylo tak; perský vládce, který byl světovou celebritou padesátých a šedesátých let, se jako velký milovník výkonných sporťáků při testech modelu 3500 GT optal, zda by nestálo za to zabudovat pod kapotu zdobenou neptunovým trojzubcem osmiválec. Pahláví byl ze světáckého kupé nadšený. Ale přeci jen… chyběl mu přebytek výkonu. V modenské fabrice ve Viale Ciro Menotti ten fanfaronský nápad přijal za své Giulio Alfieri, tehdejší technický ředitel Maserati, to se psal rok 1958. Alfieriho mechanici nakonec museli vůz výrazně přepracovat a upravit, srdcem byl osmiválec ze slavné závodní barchetty Maserati 450S zvětšený na pět litrů. A tak se v roce 1959 na autosalonu v Turíně představilo 5000 GT. Dva plus dvoumístné kupé oblečené renomovanou karosárnou Touring se stalo hvězdou akce, na počest prvního jedinečného zákazníka získal tento kus přezdívku „Perský šáh“ a mimo jiné představil světu unikátní modrý lak, který na rozlučkovou edici s osmiválci Maserati nyní vytáhlo opět ze svého vzorkovníku. Modrá královská barva je speciální, při pohledu z některých úhlu se nemůžete rozhodnout, jestli není zelená. Ke třem „Pahlavího“ kupátkům přibylo ještě dalších jedenatřicet, s karoseriemi, které byly dílem špičkových italských karosářů. A pak už osmiválce v nabídce Maserati nesměly chybět.

Ghibli 334 vyrobí 103 kusu, právě takové bylo kdysi označení projektu prvního osmiválcového Maserati pro Rézu Pahlavího. Cenu vozu se sběratelským potenciálem, poháněného osmiválcem biturbo objemu 3,8 litru, stanovili na 196 800 eur (asi 4,8 milionu korun) bez daně.

Do nových modelů už Maserati montuje svůj nový (superzajímavý) a stále italsky šarmantní šestiválec Nettuno, dalším krokem je elektrifikace, vždyť v Modeně už vyvinuli benzinovou i elektrickou verzi svého nejnovějšího modelu, velkého Granturisma. Stejně vypadající auto vyvíjeli vlastně dvakrát, protože se mechanicky liší snad úplně ve všem. Ale to už je jiná písnička, zpátky na osmiválcový koncert.

Šlechtění karbonem

Manažerský supersport jménem Ghibli se přiřítil do nabídky Maserati v roce 2013, tehdy s šestiválci. Verze Trofeo s osmiválcem biturbo s 580 koňmi (427 kW) a 730 Nm přibyla do nabídky v roce 2020, umí uhánět 326 km/h.

Sonia Lauria tedy dostala na starosti vyšlechtění nejrychlejšího sériového sedanu a posunutí jeho limitů, což znamenalo pokořit Cadillac CT5 V. Měla na to jen několik měsíců, aby se stihla premiéra na posvátném místě sportovních aut, na festivalu rychlosti v Goodwoodu.

A tak se ladilo, vylepšovalo, cizelovalo, testovalo. Lauria s týmem inženýrů vyrazila i na slavný okruh Nardo, asfaltovou kružnici vidíte i z vesmíru. „Mám oprávnění a proškolení testovat a řídit prototypy. Od vysokorychlostních testů jsou tu ovšem profesionální jezdci,“ dodává pokorně.

„Kdyby nebyly emisní omezení, mohli jsme se dostat ještě dál,“ komentuje „nekulatou“ maximálku Ghibli 334. „Kvůli emisním předpisům se nemohly měnit věci na motoru,“ vysvětluje. Takže se zaměřili na odlehčování a aerodynamiku. Sonia Lauria zdůrazňuje, že všechny úpravy a doplňky Ghubli opravdu vylepšily, jsou funkční. Zadní karbonový spojler přidává přítlak. Speciálně vybrané 21palcové ráfky vylepšují aerodynamiku.

Ghibli je chuligán v obleku. Samozřejmě od italského krejčího. Na délku má skoro pět metrů, ale svalnatá karoserie sedan obaluje tak, že nepůsobí zavalitě. Parádní jsou bezrámová okna dveří. Cílem projektu Ultima (italsky „poslední“) tedy bylo vytvořit z Ghibli nejrychlejší sedan s tradičním spalovacím motorem na světě. Optimalizací, prací s hmotností, její redukci a distribucí, se tedy dostali na 334 km/h a 3,9 sekundy zrychlení z nuly na sto (původně 4,3 s).

Klouzání

V Dolomitech, kde jsme 334 prohnali po horských serpentinách jako jediní z Česka, nebylo na ověření těchto hodnot prostor. Deset pod nulou udělalo z cest dokonalou klouzačku, se kterou si ghibli poradilo se ctí, i díky dobrým extra vyvinutým zimním pirellkám. Nejvíc se nadřela kontrolka systému stabilizace a trakce. Navíc, jak prozradila Sonia Lauria, mají zimní pneumatiky „obecnější“ směs, která je přeci jen odlišná od té speciální, namíchané letní pro extrémní discipliny, maximálka se tedy ověřuje na letním obutí za normálnějších podmínek.

Odpočinout neustále mrkající kontrolku jsme nechali v ledové aréně – dvousekundovým stiskem tlačítka vypnout. A jedeme se klouzat. „Je to zadokolka, možná trochu bláznivá, ale charakterní,“ říkají u Maserati. Líp to popsat nejde.

Když se nebojíte a máte klouzání aspoň trochu „v ruce“, prosvištíte ledovou dráhu v dlouhých skluzech. Z auta s pětimilionovou cenovkou je rázem skvělá hračka. Dlouhý sedan s tradiční architekturou s velkým zadním převisem zasedne na zadní běhy a dokonalé rozložení hmotnosti ho uklidňuje, nemá sklony se nějak razantně přetáčet; stačí nezmatkovat na plynu a být dost rychlý na volantu. Za pár zatáček si vše osaháte, citlivé řízení pilota navede, jak usazovat auto do oblouku, jak dávat kontra a žádné brzdy, jen delikátní práce s plynem. A za chvíli už svištíte bokem v tááááhlém smyku.

Rozloučení s osmiválci od Ferrari je pro Maserati konec romantiky, závěr jedné etapy. „Ale mladým je to jedno. Dnes nastupuje elektrika,“ mává rukou jeden z inženýrů (podle plánu značka bude od roku 2030 nabízet výhradně elektrické vozy), a upozorňuje, že nová maserati jsou čtyřkolky.

Jak se ukáže na sněhu, na dovádivosti jim to nic neubralo, přibyla jistota a ovladatelnost. S šestiválcovým SUV Grecale je dovádění na ledovém okruhu přeci jen méně rozevláté a jistější. Klouzat powerslidem se umí stejně dobře, řidič je ovšem suverénnější; jen na nájezdu do oblouku je třeba auto trochu přesvědčovat, než stočí čumák dovnitř. K tomu pomáhá i dokonale přesné, rychlé a komunikativní řízení. Se čtyřkolkou je jízda efektivnější a rychlejší, když si troufnete, otočíte auto mezi sněhovými mantinely v rozverné piruetě a hurá bokem do dalšího oblouku.