Nabíjecí hybridní Lexus NX léčí klidem. Stačilo zbavit se hloupých chyb

Opravdu je plně schopný konkurovat Mercedesu GLC, Audi Q3 a BMW X3, tedy autům věhlasnějších jmen i vyšší cenovky?

V jiné dimenzi

Hned při prvním pohledu vás napadne, zdali opravdu jde o velké SUV. Snad kvůli sportovnějším tvarům, než měla minulá generace, vůz působí celkem drobně, zdání však klame. Hned otevření dveří jasně ukáže, že to není malé auto.

Stačí zapadnout do sedačky a okamžitě získáte pocit útulnosti a pohodlí, na kterých si značka zakládá. To se násobí, jakmile se rozjedete, protože utlumení okolních zvuků je dokonalé a s hlukem se nemusíte prát ani při vyšších rychlostech na dálnicích. V tomto ohledu je „prémiovost“ splněna.

Ještě k těm dveřím, nepomůže vám zabrat za kliku, abyste je otevřeli, nijak se nezvedá. Musíte odjistit zámek stisknutím tlačítka. Než si na to zvyknete, můžete mít trochu problémy dostat se z vozu ven. Ale to by nebyl Lexus, aby si nepřichystal nějakou specialitu.

Dřív bylo těch originalit podstatně víc, zejména v oblasti palubního infotainmentu. Nejde snad o to, že jeho rychlost v první generaci tak úplně neodpovídala cenovce vozu, jde o jeho ovládání – souboje s velkým touchpadem, s jehož pomocí jste měli za úkol najít nějakou ikonu a kliknout na ni, často zabraly desítky minut, navíc s nejistým výsledkem. Moc tomu nepomáhal ani minijoystick. Dostat se na některé písmeno ze seznamu vyžadovalo doslova ekvilibristické dovednosti. I proto někteří potenciální zákazníci utíkali k dražším německým prémiovým značkám.

Ale to je pryč, v propadlišti automobilových dějin. V kabině lexusu se cítíte jako doma, a to včetně ovládání menu, které je nyní intuitivní a jednoduché. Když si k tomu přidáte to okolo, tedy skvěle zpracované a příjemné materiály, luxusně působící lišty a široké sedačky s bočním vedením pro ostřejší jízdu, vyjde vám velmi komplexně působící celek bez chyb.

Interiéru dominuje čtrnáctipalcový dotykový displej infotainmentu s moderní grafikou a špičkovým rozlišením. Samozřejmostí je rozdělení na více obrazovek, místa máte dost. Ovládání některých funkcí je možné také pomocí dvou obřích otočných koleček, takže už se snad nenajde nikdo, kdo by nebyl spokojen. Samozřejmostí je v dnešní době také hlasové ovládání. Začnete výrokem „Hey Lexus“, a potom už můžete vydávat pokyny, třeba v češtině.

Displej použijete i při pouštění hudby, špičkový audiosystémem Mark Levinson se sedmnácti reproduktory vás nenechá v klidu, dokud nevyzkoušíte některou z radiových stanic.

Do kufru se sbalí celá rodina, 545 litrů objemu sice není nijak nadstandardních, ale nakládací prostor po otevření zadních dveří je opravdu široký a praktický. Po sklopení zadních sedaček poté dostanete 1 436 litrů. Pod podlahou zavazadlového prostoru najdete ještě další úložné prostory, které lze využít na drobnější věci nebo do něj třeba složit kryt kufru.

Dokonalé nastavení

NX 450h+ je vůbec prvním plug-in hybridem od Lexusu. Auto má spalovací motor kombinovaný s baterií o kapacitě 18,1 kWh a celý systém generuje výkon 309 k/227 kW. Umožňuje zrychlit z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy.

Lze ho tedy používat jako elektroauto, s plně dobitou baterií dojede podle údajů výrobců s vypnutým spalovacím motorem 70 kilometrů mimo město a až 97 km ve městě. Maximálně umí jet výhradně na baterky 135 km/h.

Při nižších rychlostech auto často jede pouze na elektropohon, ve městech na něj často absolvujete i padesát procent času. Na běžné silnici jeho využití samozřejmě ubývá, ale i tak se dostáváte na spotřebu jen něco přes šest litrů na sto kilometrů.

To už ke slovu přichází atmosferický čtyřválec o japonsky velkorysém objemu 2 487 cm3. Nepřetržitě mu samozřejmě pomáhá elektromotor (134 kW, 270 Nm), v případě čtyřkolky potom ještě druhý motor na zadní nápravě (40 kW, 121 Nm).

Ale toto není auto na závodění, takže oceníte spíš vždy plynulou akceleraci, nikdy nemáte pocit, že by auto nabíralo dech nebo hledalo správný převod. Pocitově máte neustále výkonu víc než dost. Na hranu možností se stejně nedostanete, protože maximální rychlost je elektronicky omezena na 200 km/h. V podstatě nikdy se neocitnete do momentu, kdy byste museli na auto tlačit, opravdu dupat na plyn. Není to potřeba a auto vám to ani nedovolí.

Pokud vyzkoušíte rychlejší jízdu na okreskách, je to také možné. Elektronika drží auto na asfaltu jako přibité a naklánění není nijak velké. Spíš tedy téměř žádné, pokud nemáte touhu projíždět zatáčky v plném tempu. Auto sedí opravdu příjemně a řízení je čitelné. Nastavení podvozku vám dovoluje cítit povrch silnice a pracovat na nerovnostech, aniž by to narušilo pohodlí v kabině. Trefit takové nastavení muselo dát hodně práce, je komfortní a sportovní zároveň.

Styl, hospodárnost, technické finesy, kvalitní materiály, univerzálnost, lákavá cenovka. S takovou lze vstoupit do boje o prémiové zákazníky. Lexus definitivně dospěl a zbavil se všech dětských nemocí, které ho navzdory snaze i nezpochybnitelným kladům vždy řadily až na druhou kolej vedle jiných prémiových značek.

Levnější je pořídit si ho jako klasický hybrid (NX 350h), v základu začíná momentálně na 1,199 milionu korun. Plug-in hybridní NX 450h+ startuje o tři sta tisíc výš.