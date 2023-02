Není malý, jen se mu tak říká. Vstup do světa Lexusu s vychytaným hybridem

Malé městské vozy se postupně staly pro spoustu automobilek tahounem a často jejích nejdůležitějším výrobním segmentem. Ještě před pár lety jejich prodeje pravidelně rostly a nepostradatelnost vozů nejmenší třídy, které se prodávaly i kolem dvou set tisíc korun, byla zřejmé. Vozy jako Ford Fiesta, Volkswagen Polo nebo Škoda Fabia kralovaly prodejům, například v roce 2017 se jich prodalo po Evropě téměř pět milionů.

Jenže tomu je konec, prodeje začaly padat se stoupajícími cenami a automobilky začaly výrobu malých vozů se spalovacími motory omezovat. Důvodem jsou zejména limity na emise zplodin Evropské unie. Zatím jde pouze o omezení výroby, pokud však dojde k finálnímu schválení normy Euro 7, bude to konec definitivní. Malá auta se spalovacím motorem, a to ani hybridy, už nic nezachrání.

Zatímco by se tedy velké vozy mohly vyrábět až do roku 2035, jak plánuje EU, malá aut skončí dříve. Úpravy motorů, aby svými emisemi vyhověly požadavkům nejnovějších norem, jsou totiž tak drahé, že by cenu malých vozů vyšroubovaly na více než dvojnásobek, takže by se mohly stát neprodejnými. Zatímco u velkých aut, jejichž ceny se pohybují o řád výše, nebude zdražení pro zákazníky tak citelné.

Automobilka Toyota však věří, že navzdory přísným předpisům dokáže vyrobit prodejné malé vozy, a proto nedávno prezentovala přestavěný Yaris Cross. A proto představila nový model nejmenšího a nejlevnějšího lexusu – UX.

Pohled zdola

Krásou na první pohled rozhodně nezaujme. Ostatně, prvoplánovitě líbivý design nikdy nebyl silnou stránkou značky a to platí i pro jeho nejmenší model. Ani čtyři roky po uvedení na trh nenašel ladné křivky, zato osobitost mu nechybí, a dál se tak může směle stavět nejbližším konkurentům, tedy Audi Q3, BMW X1 nebo Mercedes GLA. Prodeji je sice nepřekonává, zato stylem, zapamatovatelností a hybridním motorem, který se stal synonymem Lexusu, ano.

Funguje totiž zase o něco lépe, Toyota začala vyvíjet hybridní pohony v podstatě již na přelomu tisíciletí a zkušenosti jsou znát. Čtyřválcovému dvoulitru tedy pomáhají v lexusu tradičně dva elektromotory. Dohromady dávají pěkných 178 koní a zrychlení z nuly na sto za 8,4 sekundy. Takže podle čísel nesedíte v žádné raketě, ale díky určení vozu, tedy do městského provozu, si toho ani nevšimnete. Díky elektromotorům na semaforech rozhodně poslední nejste, spíš první.

Na Teufelsbergu. Lexus UX je možná nejmenším Lexusem, přesto díky typické čelní masce působí mohutně.

Patřičná dynamika nechybí ani ve vyšších rychlostech. Čím to je? Může za to konstrukce pohonného ústrojí a dobré rozložení hmotnosti. Na rozumné úrovni se podařilo též udržet celkovou hmotnost, vždyť spalovací motor má pouze 112 kilogramů. Jednoduše nepotřebujete těžkou nohu na pedálu, abyste mohli s autem předjíždět třeba i na dálnici. Kromě hybridního UX 250h prodává Lexus i levnější, čistě benzinový UX 200. Jeho majitelé ušetří, ale parametry má o poznání horší. Má téměř identický motor, takže bez elektromotorů nižší výkon a poháněna jsou pouze přední kola. Od toho se však velké výdělky neočekávají, také jde do prodeje jen v některých evropských státech, vždyť v roce 2021 bylo jen třináct procent prodaných lexusů bez jakéhokoliv elektrického pohonu.

Není malý, jen se mu tak říká

Po usednutí za volant vás brzo opustí obavy z toho, jak budete řídit malé auto. Díky použitým materiálům, celkovému nastavení i vylepšené strukturální tuhosti totiž vůbec nemáte pocit, že byste řídili malé auto. Možná i díky lehce zvýšenému postavení městského SUV proplouváte hustým provozem bez outsiderských pocitů. Auto se řídí jednoduše skvěle.

Je to trochu překvapením, protože bývalo pravidlem, že městská SUV, tedy pseudoterenní autíčka na zvýšeném podvozku, jsou na tom přece jen se stabilitou v zatáčkách nebo při jízdě po dálnici vždy o něco hůř než jejich nižší soukmenovci. A jak se Toyota Yaris Cross, která vyniká designem, ovšem občas se trápí při vyšších rychlostech, u Luxusu UX se ladění zdařilo mnohem líp. Cenovka o tři sta čtyři sta tisíc výš je znát. Hodně znát.

Monumentální Braniborská brána je jedním z nejvýraznějších symbolů Berlína a vlastně celého Německa. Obvykle zde bývá rušno i na silnici, ale Lexus UX 250h zde projížděl osamocen.

A bortí tím tradiční stesky automobilových nadšenců, kteří při zmínce o jakémkoliv crossoveru zvedají obočí – proč kazit něco jako výborně fungující hatchback do podoby těžšího, pomalejší, hůře ovladatelného a dražšího vozu s dražším provozem, když stejně tak jako tak terén neprojede a větší prostor v interiéru nenabídne.

Jenže Lexus UX rozhodně nepůsobí jako zbytečné auto, a to i co se spotřeby týká. Pokud nebudete bláznit, dostanete se celkem pohodlně pod pět litrů. Navíc se objevují další pozitiva, tentokrát shodná i s dalšími SUV – lepší rozhled nejen na křižovatkách či pohodlnější nastupování. A pokud jde o prostor v kabině, UX se jím řadí spíše mezi větší malé vozy.

Tomu odpovídá i jízdní komfort, ticho pohltí řidiče i při vyšších rychlostech. I tady je poznat výjimečná tuhost karoserie s ocelovými výztuhami dveří. Prvotřídní kultivovanost jízdy lze při cenovce kolem milionu korun očekávat.

Budoucnost ve hvězdách

Výrobce si mohl dovolit v rámci inovovaného multimediálního systému MM21 nainstalovat větší obrazovku, dvanáct palců je už celkem dost. Potěší i její částečné vystrčení z palubní desky, takže je řidiči blíž a při přepínání nemusíte natahovat ruku. Nebo ji nenatáhnete vůbec, pokud budete využívat integrovaný palubní asistent „Hey Lexus“. Pomůže s ovládáním klimatizace, rádia, nastavením vozu a dalších funkcí. A také s navigací, pokud se tedy rozhodnete využívat předinstalovanou cloudovou od výrobce. A ta má, bohužel stále, pár much a párkrát se nám s ní povedlo dostat v džungli velkoměsta do stavebních uzávěr. Tyto problémy řeší Google navigace nebo Waze spolehlivě za pár sekund, ale to už je bez hlasového asistenta Lexus.

Modelová třída Lexusu UX F SPORT Design využívá vnější styl F SPORT pro výraznější vzhled nejen na silnici.

Kromě samonabíjecího hybridního UX 250h, a benzinového UX 200 bude od jara v prodeji u plně elektrický UX 300e, který má dovolit až dojezd 450 km. Na rozdíl od jiných automobilek to má zatím být pro prémiovou japonskou značku okrajový segment, který nepotáhne prodeje. A vzhledem k mnohem levnější a stále silnější čínské konkurenci to je dobře. Pokud však opravdu dopadne norma Euro 7, je toto možná lexus budoucnosti.

Možná. V Toyotě stále věří, že nenastanou nejčernější scénáře a evropský automobilismus neskončí u elektrických posouvátek s minimálním dojezdem a pofidérním komfortem. Na rozdíl třeba od Volkswagenu předpokládají, že společnost dostane rozum a stále věří v návrat k umírněné budoucnosti, jejíž součástí budou i spalovací motory. A pokud ne, zaměření produkce na vyšší střední třídu dává smysl. V ní by vedle záplavy levných čínských a indických výrobků mělo zůstat dost prostoru pro tradiční automobilky.