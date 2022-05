Sankce proti Rusku Čechům dodávky aut neurychlí. Lexus ulovil skladovky

Loni se v Rusku prodalo kolem 1,67 milionu osobních vozů. Zdálo by se, že po zahájení války na Ukrajině, kdy Rusko opustila řada automobilek a přestala tam dovážet auta, by se alespoň část z těchto aut mohla objevit v Evropě, kde se na některé modely čeká třeba i rok. Bohužel, evropští zákazníci se zlepšení nedočkají.

Důvodů je víc. Především velká většina aut prodaných v Rusku se přímo tam vyrábí, případně se dováží z Číny. Škoda Auto takto v Rusku vyrobila loni kolem 90 000 aut. Prodeje Peugeotu se tam pohybují kolem 10 000 vozů ročně, přičemž obě značky mají továrnu v Kaluze.

„V podstatě v Rusku víc aut vyrobíme, než prodáme, takže navýšení výrobních kapacit se nedá očekávat. A neočekáváme ani zkrácení dodacích lhůt pro naše zákazníky, které by vzniklo v důsledku zastavení importu vozů Peugeot do Ruska,“ říká mluvčí českého Peugeotu Radka Matthey.

Navíc auta vyrobená v Rusku jsou homologována pro tamní trh a v Evropě už nejdou použít, což dokládá třeba David Haidinger z BMW: „Vývoz vozidel do Ruska byl až do odvolání zastaven. Tato vozidla jsou zatím uskladněna v logistických centrech. V současné době nejsme schopni poskytnout žádné informace o tom, jak budou tato vozidla v budoucnu využívána.“

Nevýznamné zkrácení dodacích lhůt by připadalo v úvahu jedině u těch modelů, které se vyráběly v některé továrně v Evropě a do Ruska se dovážely. V tom případě se totiž zastavením dodávek na východ uvolní určitá část výrobní kapacity. Pak je to ovšem boj jednotlivých importérů, o kolik aut dokážou navýšit svoje původně schválení kvóty.

„Vozy pro Ruskou federaci podléhali zcela jiné homologaci, než kterou vyžaduje EU. V souladu s touto homologací byly vyráběny vozy Volkswagen pro ruský trh jen a pouze ve výrobním závodě v Rusku,“ uvádí David Valenta z českého Volkswagenu. „Jediná výjimka byl model Touareg, který se vyrábí v Bratislavě a do Ruska se dovážel. Takže to by teoreticky mohl být jediný model, u kterého by bylo možné zaznamenat lepší dostupnost pro zbytek trhu.

Volkswagen Touareg

To by ovšem nesmělo dojít k poškození dodavatelského řetězce na Ukrajině z důvodů přerušení výroby nebo dokonce zničení tamních výrobních závodů. Na Ukrajině se pro Touarega vyrábí celá řada dílů, jako jsou některé kabelové svazky, vedení a zásobníky močoviny, některé elektrické součástky atd. Takže ve výsledku je dostupnost modelu Touareg aktuálně horší, než tomu bylo před invazí. „Netýká se to pouze čistě benzínové verze 3.0 TSI, která je na dodavatelích z Ukrajiny nezávislá,“ upřesňuje Valenta.

Podle informací iDNES.cz existuje přeci jen jedna značka, která této situace dokázala využít. Evropské zastoupení Lexusu „skočilo“ po tisícovce kusů modelu RX 300, které byly původně určené pro ruský trh. Na čas se tedy do evropské nabídky vrací nehybridizované provedení s dvoulitrovým turbobenzinovým motorem, které značka před časem z ceníku vypustila.

Lexus RX

Nyní ho nabízí s výraznou slevou oproti původní ceně (cca půl milionu korun). Auta s českou cenovkou 1,4 milionu jsou skladem, což může pro zákazníky, kterým značky nejsou schopny dodat v dohledné době vozy, být o to větší lákadlo. České zastoupení podle informací iDNES.cz naskladnilo 250 těchto aut, které patří do stěžejní modelové řady značky.