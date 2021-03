Lexus UX 250h: Elegantní a dobře vybavený crossover oceníte hlavně ve městě

Lexus je automobilka, se kterou se musíte nejdříve pořádně seznámit. Ideálně vyzkoušet několik modelů z nabídky a ujet s nimi pár kilometrů. Rychle totiž zjistíte, že to není žádná japonská náhrada BMW nebo Mercedesu. Jsou to zcela odlišná, a hlavně svébytná auta zaměřená na specifickou klientelu. To platí nejen pro design, ale i jízdní projev a použité motory. Konkrétně model UX vyvíjel Lexus od začátku podle měřítek evropských zákazníků. Stále si ale zachoval typicky extravagantní tvary, které kompaktnímu crossoveru vážně sednou. Zajímavé jsou i koncové svítilny propojené světelnou linkou a v rozích tvořící malé „ploutvičky“. Trochu mi připomínají high-end BMW i8, u kterého měly nevšedně tvarované svítilny reálný přínos pro dosažení lepší aerodynamiky.