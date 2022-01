Nový Lexus NX veze prémiové rozmazlování a zajímavou slevu pro toyotáře

Japonská značka Lexus má jednu velkou výhodu – na rozdíl od německých konkurentů může při popisu svých vozů používat magická slůvka znějící jako zaklínadla z Harryho Pottera. Zatímco slovní spojení Gemütlichkeit und Gastfreundschaft poláme jazyk a nenadchne, japonské omotenashi zní až omamně. Obojí přitom znamená tradiční útulnost a pohostinnost, přívětivou atmosféru – v tomto případě v kabině auta.

Další tajemné slovo takumi do němčiny raději ani překládat nebudeme – zase znamená špičkovou kvalitu zpracování a dotaženost každého detailu.

Ano, zní to hezky, ale s těmi detaily to ještě donedávna – konkrétně do minulé generace modelu NX – nebývalo úplně slavné. Hlavně v oblasti palubního infotainmentu, který nebyl z nejrychlejších a navíc se ovládal nepochopitelnou dotykovou destičkou, z níž vás po dvou minutách pokusů trefit ikonku na obrazovce trefil šlak a rychle jste upalovali k Audi, BMW nebo Mercedesu.

Tak to je za námi. Nová generace nejprodávanějšího modelu značky udělala možná malý krok pro lidstvo, ale velký pro Lexus. Nebudeme vás nudit výčtem, co je v technice nové, je to 95 % všech dílů. Od podvozku a motorů (poprvé i zásuvkového hybridu) – obojí vypůjčené a upravené od mateřské Toyoty – až po otvírání dveří „tak trochu jinak“ a zmíněný palubní elektronický systém.

Však si taky od novinky Lexus slibuje průlom a postup mezi první trojku luxusních SUV – český prodejní plán na nový rok 2022 je ambiciózních 400 kusů (z celkové tisícovky lexusů). Pětadvacet kousků bylo objednaných, ještě než auto naživo kdokoliv viděl.

Hybrid, nebo hybrid?

V Česku jsou k mání dvě variety NX, svezli jsme se oběma. Pro mimoevropské trhy se nabízí ještě 2,4litrové benzinové turbo, škoda, že jsme si ho v Bruselu sami zakázali.

Základní 350h je „prostý“ hybrid, buď jako předokolka, nebo4x4. Lepší 450h+ je pak vždy čtyřkolkový plugin do zásuvky se zadním elektromotorem o výkonu 40kW. Pohon všech kol funguje skvěle, už jsme ho vyzkoušeli v zimních závějích v sesterské Toyotě RAV4. Základem všech verzí je 2,5litrový benzinový čtyřválec o výkonu 140kW. Třistapadesátka pak hybridně dokáže vydat 179kW, plug-in s větším elektromotorem a baterií 18,1 kWh pak 227kW.

Čistě na baterky ujede 60 kilometrů, ale ani klasický hybrid se nenechává zahanbit, na 170km kopcovité trati vnitrozemím Mallorky nás téměř půlku cesty (44 procent) dokázal vézt na elektřinu – samozřejmě vyráběnou přímo na palubě. Spotřeba benzinu pak byla průměrně 5,5 litru. Plugin to (bez započítání čistě bateriové jízdy) zvládl za 4,4litru. Resumé: silnější verze je ideální pro ty, kteří dojíždějí každý den do práce maximálně 30 kilometrů a mají kde nabíjet; ostatním naprosto stačí klasický hybrid.

Všechna bída silnic

A jak tedy NX jede? Krásně hladce, filtruje všechnu bídu silnic, působí robustně. I když je auto těžké, umí jet rychle, výkonu má přebytek. V zatáčkách se naklání, ač elektronika bojuje statečně – v rámci testování jsme ovšem jezdili tak, jak příčetný majitel luxusního SUV nikdy nebude. A pak nějaké naklánění ani nepostřehnete.

Hlavní je, že nechybí, co bychom lexusu neodpustili – pohodlí. Svezení je skvěle odtlumené od všech ruchů zvenčí, NX nenechává žádný prostor ke kritice, chová se jako stoprocentní prémiovka. Tomu odpovídá i nálož nejnovějších asistentů – vybíráme třeba varování před přijíždějícími auty i zepředu do křižovatky, nejen zezadu, či hlídání otevření dveří, pokud se blíží překážka – pak se vám je nepodaří otevřít. A také dálkové ovládání parkování, při němž stojíte venku, držíte klíč - ovladač a auto parkuje samo.

Výhoda pro firmy

Základní hybrid NX 350h začíná na 1,34 milionu a pohybuje se na stejném patře jako konkurence, jíž je hlavně Mercedes GLC, Audi Q3 i BMW X3. Soupeři však nenabízejí klasický hybridní pohon, jen takzvanou mild hybridní technologii, která nedovolí autu jet čistě na elektřinu.

S cenou plug-inu se však Lexus nepodbízí – základních 1,85 milionu je nejméně o 300 tisíc korun více než u soupeřů.

Jenže značka umí kouzla, na něž budou firemní zákazníci jistě slyšet. Na fleetovou slevu stačí mít ve firmě jen jedinou další toyotu, klidně třeba yaris – a pak se u nejdražšího NX dostanete o 600 tisíc korun níže...