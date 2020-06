Automobilky propouštějí, v Mladé Boleslavi zatím výpovědi nedávají

Mezi prvním ohlásil úspory Renault. Ten chce během tří let snížit fixní náklady o dvě miliardy eur. Navrhovaná opatření se týkají i omezení počtu zaměstnanců. Firma to nazývá projektem „úpravy pracovních sil“ a má být založen na rekvalifikačních opatřeních, vnitřní mobilitě a dobrovolných odchodech. Během tří let by se měl jen ve Francii snížit počet pracovních míst o 4 600, k čemuž by se přidalo snížení o více než 10 000 dalších míst ve zbytku světa. Renault také ohlásil revizi výrobní kapacity, která by se měla snížit z loňských 4 milionů vozidel na 3,3 miliony do roku 2024. Dojde k pozastavení plánovaných projektů na zvýšení kapacit v Maroku a v Rumunsku, otazník visí nad výrobou v Rusku a s určitou revizí se počítá i ve čtyřech výrobních závodech ve Francii, přičemž v Dieppe byl oznámen konec výroby sportovního modelu Alpine A110 (test čtěte zde).



Zároveň dojde k ještě většímu sdílení techniky v rámci aliance Renault – Nissan. Samotný Nissan plánuje zavřít továrnu v Barceloně, o práci přijde kolem 3 000 lidí, dalších 25 000 míst je ohroženo u dodavatelů.

Propouštět se chystají i prémiové značky. Z BMW by mělo odejít kolem 5 000 lidí, odloženy byly plány na novou fabriku v Maďarsku. Britský McLaren propustí 1 200 lidí, o 70 zaměstnanců se zúžil i jeho tým ve Formuli 1.

Logický dopad to bude mít i na širokou síť dodavatelů do automobilového průmyslu. Německý výrobce převodovek ZF chce během pěti let propustit hned 15 tisíc lidí, z toho polovinu v Německu. Continental oznámil, že ohroženo je až 20 tisíc míst z celkem 244 tisíc, která po celém světě má.

Česká Škoda Auto zatím propouštění neohlásila, naopak v dubnu zvedla podle kolektivní dohody platy o 5,7 procenta, a dokonce musela vyplatit zaměstnancům bonus 80 000 korun. Momentálně výroba ve Škodě postupně nabíhá, kapacity jsou podle sdělení automobilky na 90 %. A bude se propouštět? „Naším hlavním cílem je udržet i v této době všechny zaměstnance na palubě,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí podniku Kamila Biddle.