Zemřel král driftu Ken Block. Automobilovou ikonu zavalil sněžný skútr

Ken Block, stejně jako například herec Jeremy Renner, doplatil na návaly sněhu, které na přelomu roku zasypaly téměř celé Spojené státy. Podle amerického tisku se na něj v prudkém svahu poblíž jeho domu v severním Utahu převrátil sněžný skútr, který řídil.

Nebyl na svahu sám – jeho přátelé okamžitě zavolali zdravotnickou pomoc, přesto se ho nepodařilo oživit. Těžký stroj dopadl přímo na něj a způsobil mu devastující zranění.

Ken Block nebyl jen závodník rallye, i když úspěchů má dost. Byl to také podnikatel a hlavně dokázal jedinečně skloubit marketing a rychlá závodní auta. Samotné jezdění, zábavu za volantem a efektní kousky propojil svými videi s diváky i se sponzory.

Ken Block tragicky zahynul při nehodě na sněžném skútru. Na tomto svahu.

Do svých čtyřiceti let slušně vydělával jako spolumajitel společnosti DC Shoes, kterou založil, ale poté se rozhodl zkusit závodění. Ve věku, kdy mnozí končí, se pustil do světové rallye a dokázal se vypracovat do nejlepší desítky.

V závodech poté pokračoval další roky, mezi nejlepší se dostával na amerických X Games i na různých dalších závodních akcích, povětšinou na americkém kontinentu. Byl častým návštěvníkem televizních pořadů, jako je třeba Top Gear, ale nejvíc ho proslavila série Gymkhana, kterou založil a s kterou opanoval parkoviště, letiště i plochy uprostřed měst po celém světě. S ní přivedl k driftování tisíce nadšenců.

Poslední video Kena Blocka na Instagramu:

Jízda v přetáčivém smyku, ať už mezi kužely, budovami, jinými auty či živými překážkami, v oblacích dýmu, mezi plameny a na hranici možností se stala výrobní značkou Kena Blocka a jeho společnosti. Pro všechny fandy rychlých kol je škoda, že další video už nenatočí.