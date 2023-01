Nebezpečné by bylo, kdybych své kousky pokládal za bezpečné, říkával Ken Block

Drifting není závodění, je to hlavně zábava. Legenda driftu Ken Block po celý víkend na letišti poblíž Londýna jasně dával všem najevo: Hlavně to neberte moc vážně! I když se dobře baví při všem, co dělá, v žádném případě ho nepovažujte za lehkovážného střelce za volantem.

Naopak. V rozhovoru několikrát hovořil o nebezpečí. O tom, že je vždy při svých kouscích opatrný a nejde nikdy na hranu. „Třeba v rallye vím, že bych mohl být teoreticky rychlejší, mohl začít někde brzdit později, jenže pak by to bylo tak padesát na padesát, jestli tu zatáčku projedu. Kdo chce být nejlepší pilot, musí řídit nejen rychle, ale hlavně chytře. Protože když budete nejrychlejší, ale nedojedete do cíle, nikoho tím rozhodně neohromíte,“ uvedl před deseti lety.

Jeho božstvem je ovladatelnost auta, umění dostat čtyři kola, kam potřebuje. Za jakékoli rychlosti, za všech okolností. Trofeje? Výhry? Body? Ty nechává těm, pro které je řízení práce.