V ČR není kde odstavit kamion, nebezpečně parkují všude. Obce vydírají stát

Podle dopravců u českých dálnic chybí odhadem patnáct set až dva tisíce odstavných míst pro kamiony. Že jde o dlouhodobý problém, potvrzuje už i policie.

S železnou pravidelností se stává, že čerpací stanice, ale i sjezdy z dálnic směrem k nim jsou obstavené kamiony. Není to z důvodu, že by se kamioňáci rozhodli prostě zastavit a dát si svačinu. Povinnou přestávku jim nařizuje zákon. V Česku zároveň chybí místa, kde by řidiči mohli tuto povinnost pohodlně a bezpečně splnit. Pak to někdy kolem českých dálnic vypadá jako jedno velké kamionové nezákonné parkoviště.

Dlouhodobý nedostatek odstavných ploch pro kamiony má výrazný vliv na bezpečnost při řízení, protože řidiči nemohou zastavit a odpočívat, když potřebují. Je to též stresový faktor, který snižuje koncentraci řidiče a může vést k chybám.

Řidič se s blížící se povinností zastavit na povinnou bezpečnostní přestávku často věnuje více hledání parkovacího místa než okolnímu provozu.

Dalším efektem je také zvýšení nákladů na dopravu a její zahuštění, protože řidiči musí volit delší objízdné trasy s odpočívadly. Tím se zvyšují také dnes stále hlasitěji zdůrazňované ekologické dopady dopravy.

„Není to ovšem jen český problém, odstavná místa pro kamiony chybí po celé Evropě,“ upozorňuje Aleš Biskup, školitel řidičů českého zastoupení značky Scania a šofér s dlouholetou praxí za volantem nákladních aut. Malá odpočívadla zcela ucpaná kamiony jsou zcela běžným jevem kupříkladu i na německých dálnicích.

„Často se tam stává, že neosvětlený ani jinak neoznačený návěs doslova trčí do dálnice, protože se poslední kamioňák nacpe na odpočívku úplně natěsno. Často si říkám, jak pak vyjíždějí, prostě musí vyrazit v pořadí, ve kterém přijeli,“ přemýšlí řidič, který má za volantem osobních aut sježděnou celou Evropu.

Aleš Biskup ovšem upozorňuje, že v Německu se nakonec vždy bezpečné místo pro strávení odpočinku a povinné pauzy najít dá. „Pro kamiony mají totiž v Německu vytvořené takzvané „autohofy“, velká odpočívadla, kde je místo vždycky. Parkování tam bývá placené, ale na druhou stranu třeba dostanete slevu na jídlo. Běžnou součástí bývá sprcha.“

V Česku je podobně koncipovaných míst jen pár. Kamioňáci tak odstavují své čtrnáctimetrové kolosy, kde se dá. Často velmi nebezpečně.

ŘSD moc nestaví a problémy dělají i obce

V současnosti je podle Ředitelství silnic a dálnic ve výstavbě šest odpočívek s kapacitou 236 parkovacích míst pro kamiony, a to na dálnicích D3, D4 a D6. Dalších 43 odpočívek, které dohromady rozšíří možnost stání kamionů o 1 736 míst, ředitelství plánuje v delším časovém horizontu. Například odpočívky u Vyškova na dálnici D1 by měly v obou směrech nabídnout 173 míst pro kamiony, s uvedením do provozu počítá ŘSD v roce 2026. Nyní je v provozu 3 185 odstavných míst pro kamiony.

Jenomže to všechno je podle Sdružení automobilových dopravců Česmad málo. „V posledních letech ŘSD problém začalo řešit seriózní analýzou a dnes jsou již i výsledky s přibývajícími místy. Bohužel i nákladně vybudovaných sto míst za rok vyřeší problém až za dvacet let,“ uvedl mluvčí sdružení dopravců Martin Felix. Výstavbu podle něj komplikuje složitá příprava staveb kvůli nefunkční legislativě a také silné protesty obcí a občanů, v jejichž blízkosti se má stavět.

A právě dohady s jednotlivými obcemi jsou na pořadu dne už hezkých pár let. Často se mluví o tom, že obce fakticky vycítily možnost, jak se dostat k penězům, a řádně toho využívají. Stává se pravidlem, že si výstavbu odpočívky na svém území podmíní například opravou kanalizace v obci, příspěvkem do rozpočtu nebo třeba financováním čističky vody.

Před časem se tomuto tématu věnovali na portálu pro profesionální řidiče a dopravní firmy Truckjobs.cz. Na Facebooku napsali: „Je správné, aby se z finančních prostředků určených na výstavbu dálnic nebo odpočívek hradily kompenzace subjektům, kterých se daná stavba přímo dotkne. Otázkou zůstává, zda se má z těchto našich společných peněz hradit oprava obecního úřadu obce, kolem které dálnice povede, nebo výstavba obecní kanalizace, která nemá se stavbou dálnice nic společného.“

TRUCKJOBS.CZ Chcete u naší obce vybudovat odpočívku? Opravte nám obecní úřad, postavte tělocvičnu a uvidíme.



Často kritizovaný nedostatek odpočívek pro kamiony i osobní automobily u našich dálnic a pomalé tempo jejich výstavby má mnohdy velmi prozaický důvod. Viníkem přitom není jen často kritizované ŘSD. Problém začíná u samotných obcí v jejichž katastru se má daná infrastruktura vybudovat. Obce vycítily příležitost a chtějí peníze



Je správné, aby se z finančních prostředků určených na v...ýstavbu dálnic nebo odpočívek hradily kompenzace subjektům, kterých se daná stavba přímo dotkne. Otázkou zůstává, zda se má z těchto našich společných peněz hradit oprava obecního úřadu obce, kolem které dálnice povede nebo výstavba obecní kanalizace, která nemá se stavbou dálnice nic společného. 8 6

Diskuze pod příspěvkem mu dává za pravdu: „Co na to říct. Odpočívadla prostě nejsou a asi nebudou tímhle přístupem. Za mě, když si uvědomím, co peněz nacpeme státu a potom vybudování nějakého zázemí pro kamiony, je v poslední řadě. Proč? Neustále se všude ve velkém rozdávají zákazy, lidi na nás nadávají, ale za naše peníze se jim budou opravovat objekty? Říkám za naše, protože to, co zaplatí OA (osobní auta – pozn. red.) je směšný halíř oproti našim poplatkům. Takže shrnuto podtrženo. Plaťte dále, ať máme hezké obce, do kterých vás nepustíme, a parkujte si, kde chcete, aspoň budou další peníze z pokut za parkování či překročení výkonu,“ napsala jedna z diskutujících.

NIMBY Spojení písmen NIMBY je akronym, tvořený počátečními písmeny anglických slov Not In My Back Yard, tj. česky „ne na mém dvorku“. Charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají, aby byla v blízkosti jejich domova postavena nějaká obecně prospěšná nebo dokonce nezbytná stavba, která však jim osobně sníží komfort bydlení. Předmětem takových protestů bývá typicky dálnice, letiště, skládka, ale také věznice, útulek pro uprchlíky nebo třeba domov pro mentálně postižené. Pojem byl poprvé použit v USA počátkem 80. let 20. století. Zdroj: wikipedia

Proti výstavbě odpočívky pro kamiony se před dvěma lety postavily kupříkladu obce z Přerovska. „Obáváme se dalšího zastavění orné půdy, hluku, prachu a všech negativních jevů, které souvisejí se zvýšenou dopravou. Obec je v údolní nivě, takže všechny splachy, například ropných látek, jdou do polomských mokřadů, do říčky Luhy a dále do Odry. Neměli bychom přístup k odpočívkám ani k dálnici D48, žádné sjezdy ani nájezdy. Nám to přináší jenom negativa, pozitiva žádná, kompenzace žádné,“ vysvětlila tehdy redakci starostka Polomi, jedné z dotčených obcí, Marta Koubková.

Problémy s parkováním kamionů podle Felixe z Česmadu významně zesiluje prázdninový zákaz jízdy v pátek a sobotu. Celoročně platí zákaz jízdy kamionů v Česku v neděli a o svátcích mezi 13. a 22. hodinou. O prázdninách se zákaz rozšiřuje o pátek, kdy kamiony nesmí jezdit mezi pátou a devátou hodinou večerní, a sobotní zákaz jízdy od sedmi ráno do jedné odpoledne.

A problémy s nedostatkem parkovacích míst pro kamiony už potvrzuje i policie. „Nesprávně stojící kamion na tělese dálnice je velikým rizikem a potenciálním nebezpečím možné dopravní nehody s tragickými následky. Proto nemůžete očekávat nějakou přílišnou toleranci v případě řešení takovýchto protiprávních jednání ze strany policistů,“ popsala tisková mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

V případě komplikací se tak řidič kamionu musí rozhodnout mezi odstavením vozidla na nevhodném místě a porušením maximální doby řízení.

Při špatném parkování kamioňáků, tedy například na sjezdu z dálnice nebo na čerpací stanici, hrozí řidiči kamionu v příkazním řízení na místě pokuta do výše 2 000 korun, v případě oznámení přestupku může být pokuta ve správním řízení do výše 2 500 korun.

Za nedodržení bezpečnostních přestávek ovšem hrozí postih mnohem vyšší. Přestupek je možné vyřešit udělením pokuty na místě do 5 000 korun a čtyřmi trestnými body. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10 000 korun a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. Samotná problematika bezpečnostních přestávek je velká věda. Se základním pravidlem, že po 4,5 hodinách jízdy musí následovat 45minutová pauza, řidič kamionu nebo autobusu rozhodně nevystačí.