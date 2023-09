Dopravních nehod na dálnici letos přibylo. Umírá při nich ale méně lidí

„Nehodovost se drží zhruba na stejných číslech, není totiž nárůst dopravy. Kdyby se provoz zvýšil, pravděpodobně by nehodovost šla také nahoru,“ sdělil iDNES.cz rada Ředitelství služby dopravní policie Jan Straka.

Letos od ledna do července bylo na dálnicích 2 525 nehod, tedy o 49 víc než za stejné období loni, což bylo pouze o dvě procenta více.

Loni se na dálnicích stalo 4 308 nehod, při kterých zemřelo 32 lidí. Oproti předešlému roku úmrtí na dálnici letos ubylo, do července zemřelo třináct lidí. Za stejné období loni bylo usmrceno 22 osob.

Nehodovost na dálnicích podle statistik Policejního prezidia Rok Počet nehod Úmrtí Těžká zranění Lehká zranění 2023 (leden-červenec) 2 525 13 68 525 2022 4 308 32 62 793 2021 4 321 22 74 638 2020 3 935 33 66 612 2019 4 952 31 83 844

„Rok 2022 byl v usmrceních výrazně horší než tento. Minulý rok nám na dálnicích řádili motorkáři a další řidiči nezvládli řízení, například když jeden kamioňák nepřizpůsobil rychlost a narazil do odstaveného náklaďáku. Při jedné nehodě řidič kvůli poruše vstoupil do vozovky dálnice a srazilo ho auto,“ přiblížil Straka.

Dodal, že i letos při smrtelné nehody způsobovali řidiči, kteří řízení nezvládli. Mezi nejčastější důvody, proč se na dálnicích stávají nehody, patří to, že se řidič plně nevěnuje řízení či nepřizpůsobí rychlost stavu vozovky a hustotě provozu.

24. června 2023

Při horku jsou řidiči více unavenější

„Ono to na dálnici k tomu trošičku svádí, zvlášť když je provoz trochu volnější. Nejsou tam křižovatky, nemusí se dávat přednost, kromě přejíždění z pruhu do pruhu, při delší jízdě to řidiče trošku ukolébá a hledá způsoby, jak si tu dlouhou cestu zpříjemnit. A v podstatě se nevěnují řízení tak, jak by měli,“ zdůvodnil Straka.

Dodal, že nehody mají také velkou souvislost s povětrnostními podmínkami. Zvláště v období prázdnin bývá totiž velké horko. „Řidiči tak obecně bývají unavenější a mohou za volantem usnout. Přidává se k tomu i to, že přes prázdniny se na delší cesty vydávají i řidiči, kteří na ně nejsou zvyklí,“ podotkl Straka.

Svou roli hrají také letní bouřky. „Počasí se obrátí o 180 stupňů, kvůli dešti není nic vidět, stěrače nestíhají stírat, a když řidiči nepřizpůsobí jízdu, bývá problém s hromadnými nehodami,“ podotkl Straka.

Porovnání nehod za období červen až červenec Rok Počet nehod Úmrtí Těžká zranění Lehká zranění 2022 797 11 20 179 2023 816 5 37 250 Rozdíl 19 -6 17 71

Podle něj je důležité, aby řidiči dodržovali základní pravidla bezpečné jízdy. Tedy plně se věnovat řízení a dodržovat bezpečný odstup od vozidel před sebou. „Nenajíždět nikomu na zadek, zbytečně se nerozčilovat. V případě, že vidí, že někdo se chce zařadit, tak mu prostě to dovolit,“ dodal Straka.

Celkem policie na českých silnicích za prázdniny řešila 16 024 nehod, při nichž zemřelo 86 lidí. Loni jich zemřelo o šest méně při 15 465 nehodách.

„Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřilo, jako již dlouhodobě, nevěnování se plně řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání a vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu,“ uvedla policejní mluvčí Hana Rubášová.