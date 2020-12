Dvakrát zbouchnutá Julča hledá ženicha. I tak je možné napsat inzerát

Takový inzerát vás musí zajmout na první pohled. A pozor, není to seznamka. Facebook je dnes jedním z nejlepších tržišť, udáte tam snad všechno. A auta samozřejmě taky. Jeden neodolatelný na Alfu Romeo Giulietta jsme na sociální síti zachytili náhodou. Prodávající jich prý v podobném duchu sepsal už kupu a inzerát byl vždy úspěšný, kamarádům a známým je píše z radosti a třeba za pivo.

Takto medailonek sličné Julie na online seznamce pro zájemce o prima jízdu a fešnou partnerku pokračoval.

Na operaci byla u profíků

Co Julča svému vyvolenému nabídne? 170 italských koníků z jednoho z nejlepších, nejcharismatičtějších a nejspolehlivějších naftových motorů v dějinách (jo, fakt je z Itálie). Plus příjemně komfortní podvozek, který se zároveň nebojí nějaké divočiny, že jo.

Julča má jako každá Italka svý mouchy, nad kterými budete kroutit hlavou, ale hýčkat vás rozhodně bude. Bixenony, dvouzónovou klimou, tempomatem, béžovými vyhřívanými koženými sedačkami, navigací, světelným a dešťovým senzorem, samostmívacím zrcátkem, solidní muzikou a tak. A i takové ty klasické věci má tam, kde byste je hledali.

Julča dostane jako věno hezký papuče - ty na fotkách nosí v létě a jsou to osmnáctky. Pro solidní partii tu má nachystaný i o dva palce menší sněhule.

Julča není nejmladší, to už jsme říkali. Takže je potřeba říct, že i když vypadá a funguje parádně, byla dvakrát zbouchnutá. Poprvý to stihl ještě její bejvalej v Německu, podruhý jí z boku načechral motorkář tady u nás. V obou případech to nebylo nic fatálního, žádné pytle ven a tak. A minimálně v druhém případu ji pod mým dozorem sešili profíci z autorizáku, takže následky jsou minimální a vzhledově jí to neublížilo.

Už jsem zmínil, že Julča se ke mě přestěhovala z Německa před dvěma roky. Teď je čerstvě proklepnutá na technické a prý je OK. Krmená byla jen prvotřídním olejem a naftou a protože byla hodně hrr, před nějakým časem dostala komplet nové brzdy.

Proč se s Julčou rozcházíme? Znáte to. Mladší kus. Sice není z Itálie, má míň charismatu a větší zadek, ale holt někdy člověk musí dělat kompromisy. Abych ji pustil, bude muset nápadník vyskládat na prkno nějakých 139 tisíc.

Pokud jste to dočetli až sem, tak bude fajn, když to nasdílíte nějakým pacientům, kteří mají srdce a prachy.

Nabídka plná překlepů, strohých - často nepřesných či zavádějících - informací a k tomu obrázky špinavého auta vyfocené potmě nemá moc šancí na úspěch, pokud ji tedy nekorunuje zajímavá cena. To Julča, ta našla ženicha bez slevování ze svých nároků hned. A to i přesto, že ke svému urozenému původu z kdysi fajnového věna může dnes přidat už jen ty zimní gumy. Z nápadníků si Julča mohla skoro vybírat. To u nevěst z Itálie úplně pravidlem nebývá.