První jízda novým elektromobilem z Nošovic. Hyundai Kona je dospělejší

Přiznejme si to, dneska už je trochu jedno, jak auto jezdí. Piráti ho pustí do centra Prahy jen za dvousetkotunový odpustek, Rakousko přejede bez pokuty jen mistr zenu jedoucí ultramaraton ecorally a u supermarketu se vám na auto přilepí ekoterorista. Toho samozřejmě neuspokojí ani Hyundai Kona, protože jezdit autem začíná být neslušné. Ale to je na jinou diskuzi.

Přitom je kona fakt fajn auto. Hodnotné, funkční i v čistě bateriovém provedení vlastně velmi použitelné. Po beskydských kopcích jsme s ním nacourali skoro tři sta kilometrů, a to nám ještě na dalších víc než sto zbylo energie v akumulátorech. Takže jako auto, kterým nechcete jezdit napříč republikou je fajn, když chcete dát za takové auto k milionu, je to prima volba.

Hlavně vypadá skvěle. Na to, že ji stavěli na přeci jen dost hračkovitě nedospělé přechůdkyni, vypadá mnohem líp, fajnověji, mohutněji, dospěleji.

Hyundai má dnes nejlepší designérský tým, marná sláva. Jednotlivá studia rozesetá po světě mezi sebou zostra soutěží. Konkurence plodí velmi nesourodou, o to poutavější směs. Každý moderní hyundai je originál a vypadá skvěle. Kona snoubí korejský styl ufoidní starie se „sekaným“ tucsonem doplněné o všeobjímající pixelový podpis. Má vyvážené proporce a sebevědomou mohutnost, k tomu rafinovanost. Zajímavým detailem dávajícím logiku je ostrý strmě šikmý prolis na dveřích navazující na linku zadního sloupku. Asi nejvíc kontroverzí vyvolává zadní světlo neorganicky přidané do svalu blatníku, jako by na něj nejprve zapomněli a pak ho nevěděli kam dát; při pohledu zezadu ale finální řešení smysl dává, při kolmém pohledu auto opticky rozšiřuje a usazuje na asfalt. Líbí se linka předních světel a deklovitá střecha. Prostě pohledné, šmrncovní auto.

Ve většině disciplin je super: prostorné, s efektivním pohonem, hezké, hodnotně působící, komfortní. Jen ta jízda. Ale na to se u elektroaut – ruku na nabíječku – nehraje.

Na klidnou notu elektromobilu

Postavili ho na železe předchozí generace Kony (platforma K3). Na pohled, ani po studiu technických tabulek to nemáte šanci zjistit. Po prvních kilometrech to znalý pozná. Kona je fajn na ležérní trajdání mezi sámoškou, dílnou a domovem, do větších akcí se pouštět nechce. Přeci jen, i menší, lacinější a plebejštější i20 vedle elektrony jízdním projevem působí jako hot-hatch. Elektrická novinka z Nošovic (zajímavé je, že varianty se spalovákem vyrábí v Koreji) prostě jezdí jako oldschoolové malé SUV, na silnici se stále trochu vrtí, v zatáčce odskočí, na dálnici máte intezinvní pocit, že se nedrží silnice mechanicky, ale spoléhá hlavně na stabilizační systém a další elektronické anděly strážné. Samozřejmě v zatáčkách její obratnost limitují těžké trakční baterky v podlaze.

Když se snažíte jet rychle, zvlášť na rozbité silnici, brzy narazíte na hranici. Auto je pak neposedné a při dobrzďování do oblouku odlehčenou povlávající záď chytá stabilizační systém. Takže nohu z plynu a zas přeladit na ladnou klidnou notu v rytmu elektromobility. Na té strupaté okresce se ovšem projevil velký klad nové Kony - dobré odpružení, tlumiče měkce elasticky utlumí i opravdu velké nerovnosti; a to i když auto stojí na největších devatenáctipalcových kolech, které mimochodem oproti základním sedmnáctkám uberu nečekaně velkou porci z dojezdu (sama automobilka přiznává rozdíl 60 kilometrů).

Ale, ježdění na elektrony je přeci jen specifická disciplina. Takže uživatele spíš bude zajímat to, že Kona teď umí na povel čudlíku v tabletu spustit předehřev baterie, aby se jí líp sosala šťáva z nabíječky, nebo že má vyhřívaná dvířka nabíjecího portu, aby se ani v mrazu nezamrzla a má nově i podsvícení. Na čumáku je měla i ta předchozí, proč je tedy nepřestěhovali někam, kde nejsou tak na ráně a mrazu? A jsme zpátky – protože vychází z předchůdkyně.

Z ní podědila nová kona i čtyřsetvoltovou elektrickou architekturu. To řadí model přirozeně hierarchicky níž, než čistě bateriovou honoraci v nabídce Hyundaie v podobě Ioniqů 5 a 6; kona je totiž k mání i se spalovacími motory. To taky znamená, že nemůže dostat pohon všech kol, musí vystačit s přední poháněnou nápravou.

SangYup Lee, šéfdesignér celého koncernu zdůrazňuje, že při stavbě druhé generace Kony dali hodně na hlasy majitelů té předchozí. Ti žádali ví prostoru a praktičnosti. „Uspokojili jsme je, hledali jsme nejlepší spojení stylu a funkce, ale zaměřili jsme se také na inovace.“ Hyundai prý nejprve vyvinul elektrickou verzi, aby z ní následně odvodil provedení se spalovacími motory. U elektromobilů vývojáři hledají cestu, jak co nejvíce natáhnout dojezd, v optimalizaci aerodynamiky. Lee se chlubí tím, že i přes nárůst rozměrů se podařilo oproti předchůdci aerodynamiku výrazně zlepšit, koeficient Cx srazili z původních 0,29 na 0,26; a to je korejský crossover vyšší a mohutnější. Kromě toho, že je o 15 centimetrů delší (celkově 4355 mm), mezi nápravami je o 6 centimetrů víc, rozvor je tak nově 2,66 metru.

Kufr má nová kona 466litrový; pod kapotou je navíc 27litrový frunk na kabely. Uvnitř nahnali centimetry v podélném směru navíc použitím sedadel s tenčími opěradly. Kona utáhne až 750kilogramový nebrzděný přívěs a na střeše uveze až metrák. Samotné auto váží mezi 1,8 a 1,95 tunami.

Dojezd podle kol

Pod kapotou je synchronní elektromotor s permanentním magnetem, který přes jednostupňovou převodovku přenáší výkon na přední kola.

U obou verzí dává elektromotor točivý moment 255 Nm, u menší baterie je výkon 111 kW (154 koní), silnější nabídne 166 kW (218 k). Maximální rychlost slabšího je 162 km/h, silnější pak 172, ve zrychlení na stovku je pak sekunda rozdíl (8,8 vs. 7,8 s, ovšem na devatenáctkách 8,1 s).

K mání je se dvěma „velikostmi“ akumulátoru dodávanými společností LG. Menší baterka má 48,4 kWh, větší nabídne kapacitu 65,4 kWh. Té předpovídají většinu zájmu u kupců kony, Hyundai s ní slibuje dojezd až 514 km, na sedmnáctipalcových kolech.

Palubní nabíječka přijme až 102 kW, Hyundai uvádí, že za 15 minut doplníte za ideálních podmínek šťávu na 162 km.

Pádly pod volantem může volit intenzitu rekuperace až v několika krocích, až po jednopedálový mód – úplně uvolněný pedál plynu znamená stop.

Plynulou, ale neloudavou jízdou po okresce se udržíte se spotřebou do 14 kWh na sto, když se vydáte i na autostrádu, stoupá ke dvaceti.

V koně se dobře sedí, interiér je hezký, přehledný, prostorný, vzdušný. Na omak působí festovně, snad prémiově, i když jsou v interiéru v převaze tvrdé plasty. Na přístrojovce je hodně tlačítek přímé volby funkcí, další jsou schované v rozhraní dotykového displeje. Ten funguje velmi slušně, navigace dobře směruje k cíli, jen na sledovače dopravních značek hlídajícího rychlostní limity se absolutně nedá spolehnout. Líbí se velké kastlíky na všemožné haraburdí a skvělý výhled z místa řidiče.

Kona hýří moderními vychytávkami, kromě možnosti z baterie živit zpětně externě připojené spotřebiče (nabíjet elektrokolo, napájet elektrický gril a další tábornické příslušenství) díky technologii V2L/V2X, umožňuje aktualizace softwaru vozu vzduchem (OTA), odemykání a startování digitálním klíčem nahraným v mobilu či chytrých hodinkách, head-up displej (výhradně po EV verzi) nebo středový airbag mezi předními sedadly.

Kona taky dostala otravný systém, který časem budou dostávat všechna auta, ten neustále sleduje řidiče a pokud odvrátí pozornost od řízení, upozorní ho na to. Po třech sekundách nepozornosti už pípá, a protože auto upozorňuje i na další prohřešky a nebezpečí, pípá skoro furt. Tento systém lze vypnout, aktivuje se ovšem po každém „nastartování“, deaktivace se provádí v menu infotainmentu, můžete si ovšem cestu k němu nastavit „zkratkou“ do programovatelného tlačítka na volantu.

V základní výbavě jsou sedmnáctipalcové liťáky, Bi-LED přední světlomety, automatická klimatizace, navigace, adaptivní tempomat, zadní parkovací kamera, vyšší stupeň bezklíčové odemykání a startování, tepelné čerpadlo nebo právě systém V2L.

Startovací cenou pod devíti sty tisíci korunami se řadí do nabídky elektroaut, které mají cílit na široké vrstvy, které si byly zvyklé chodit pro spalovací auta kolem půl milionu. S přimhouřenýma očima by pro zájemce o hyundaie s vyšším posezem mohla být alternativou k Tucsonu, také z Nošovic.