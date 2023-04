GLOSA: Honorace v montérkách a zlodějská evidenčka. Zrušte panovačné STK!

To jste si koupil, jo? To bylo asi za dobrý peníze, co? No, s fiaty je to vždycky padesát na padesát. Mudruje bohorovný technik se shovívavým úsměvem nad blbečkem, co mu přijel zaplatit pětistovku za to, že zkontroluje dvakrát čtrnáct číslic a písmen a vyfotí tachometr. Uhádli jste, zabloudili jsme zase po nějaké době na STK pro evidenční kontrolu. Mluvilo se o ní poslední rok, kdy to už už vypadalo, že tu zákonem posvěcenou pitomost a zlodějinu konečně parlament zruší. Ovšem, podařilo se, STK ji svými pákami dokázala aspoň částečně zachovat. Takže stanice technické kontroly, kde to jinak pořád zavání manýry úřadu z dob centrálního plánování a všemocných figur s důležitými razítky, stále mohou kasírovat za naprosto zbytný úkon a lejstro.

Na stanicích STK s bohorovností a suverenitou pak školí vystrašené motoristy.