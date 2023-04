Český vozový park stárne. Za desetiletí o 2,2 roku na šestnáct let

Stáří tuzemského vozového parku se za posledních deset let zvýšilo o 2,2 roku na šestnáct let. Auta na českých silnicích jsou v průměru třetí nejstarší v Evropě. Evropský průměr je přitom dvanáct let, sdělil Svaz dovozců automobilů.