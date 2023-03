Premiéra elektrického fordu pro Evropu. Influencerka s ním objede svět

Elektromobilitu je třeba uchopit jinak, nudné technické údaje nikoho nezaujmou. Je třeba vrátit se ke kořenům a spojit automobil s tím nejdůležitějším, co má – kromě přepravní funkce – v prvé řadě zprostředkovávat: s emocemi.

Proto také při aktuální premiéře nového modelu Explorer, vyvinutého a vyráběného v Evropě a pro Evropu, dává automobilka mnohem větší důraz na příběh. Proto také ještě neznáme pro elektromobil klíčové údaje: dojezd na jedno nabití baterie ani její kapacitu; oficiální homologované hodnoty zveřejní automobilka až před zahájením prodeje. Jediné, z čeho můžeme něco odvozovat (a náhoda to určitě nebude), je záběr na palubní desku při videoprezentaci, zobrazující dojezd 405 km a stav baterie 73 procent, což by odpovídalo výslednému teoretickému dojezdu kolem 550 km. Což by na kompaktní SUV bylo dost slušné.

Ale zpět k příběhu. Víme, že se Explorer čili objevitel chystá objevovat svět, k čemuž se mu možná bude hodit i pohon všech kol. Ještě letos začne s fordem objíždět svět „cestovatelská influencerka“ Lexie Alfordová, kterou miliony lidí znají jako Lexie Limitless. Podle Fordu cesta „zavede Lexie do různých koutů světa, kde bude čelit výzvám, setkávat se s lidmi mnoha kultur a navštěvovat místa výjimečné krásy.“ Lexie není žádné „ořezávátko“, už vytvořila jeden světový rekord tím, že se stala nejmladším člověkem, který navštívil každou zemi na světě (celkem 196 suverénních států) do svých 21 let. Je to prostě, jak sama říká, „neskutečně zvídavá holka“. Pochází přitom z obyčejné středostavovské kalifornské rodiny, na cesty začala vydělávat brigádami už ve 12 letech, do světa vyrazila v 18 po dokončení střední školy. Snažila se jezdit co nejlevněji, cestu částečně financovala prodejem svých fotek a placenými texty pro časopisy a blogy (zde).

V historii Fordu není první „dobrodružkou“. Ve 20. letech minulého století automobilka sponzorovala Kanaďanku jménem Aloha Wanderwellová, která objela v letech 1922 až 1927 autem celý svět, celkem 43 zemí. Lexie připomíná v tom, že i ona vyrazila na cestu velmi mladá, v pouhých 16 letech – její putování začalo ve francouzském Nice, domů se nakonec plavila z přístavu Kilindini v Mombase.

V průběhu cesty Aloha překonávala všemožné trable, musela třeba mimo jiné nahradit benzin petrolejem nebo použít k mazání pohyblivých součástí vozu nadrcené banány. A nebyl to ledajaký vůz, tehdy lidový, dnes legendární Ford T, který „postavil Ameriku na kola“, zpřístupnil individuální mobilitu milionům lidí. Svou cestu do míst, kam se v té době často nikdo ze Západu nevydal, také natáčela, a tak se ještě dnes můžeme na internetu podívat na spoustu digitalizovaných videí – mimo jiné i z krátké návštěvy tehdejšího Československa.

Zatím moc nevíme

O autě samotném jsme se toho před premiérou mnoho nedozvěděli. Ford říká, že pětimístný crossover střední třídy „kombinuje německou technickou vyspělost s výrazným americkým stylem a že je vybaven inteligentními technologiemi a chytrými funkcemi, které se starají o pohodlí celé posádky a její propojení se světem.“ Ví se také, že jeho technický základ přebírá automobilka Ford od koncernu Volkswagen. Na spolupráci na vývoji elektrických fordů na architektuře MEB koncernu VW se automobilky dohodly v roce 2018.

.K nejzajímavějším prvkům výbavy nového bateriového fordu má patřit 15palcová pohyblivá obrazovka (tablet), která „může skrývat tajnou schránku“, 17litrová středová konzola s dostatkem místa i na 15" notebook, obří úložný prostor vpředu a schopnost nabít baterii z 10 na 80 % za pouhých 25 minut. Zavazadlový prostor má objem 470 litrů.

Elektrický Explorer je prvním elektromobilem, který Ford velkosériově vyrábí ve svém novém centru v německém Kolíně nad Rýnem. Firma už dříve prohlásila, že od roku 2030 bude v Evropě nabízet osobní vozy výhradně s elektrickým pohonem.