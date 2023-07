Pro ferrari nakráčel s paletou dolarů. Muži hrozí soud za exhibici bohatství

Je to video, které za zhlédnutí určitě stojí. Však si jej také na sociální síti TikTok vychutnalo přes dva a půl milionu sledujících kanálu Car Expert a další milion na Instagramu. Pro jeho tvůrce má ovšem rychle nabytá virtuální sláva nepříjemnou dohru. Za to, že svým údajně arogantním chováním zesměšnil obyvatele Spojených arabských emirátů, teď bude čelit soudní žalobě.

Žalobcem se v tomto případě stala Federální prokuratura pro boj proti fámám a kyberzločinům (FPCRC), poměrně obávaná organizace, jež ve Spojených arabských emirátech dohlíží na digitální bezpečnost a vnitřní „čistotu internetu“. Zajišťuje hladký chod oficiální státní propagandy, pracuje na virtuální podpoře národních zájmů, odstraňuje zdroje informací poškozující Emiráty anebo se, jako v tomto případě, ostře vymezuje proti mediálnímu obsahu, jenž nějak uráží občany jejich země. A urážka je přesně to, čeho se měl tvůrce populárního videa dopustit.

Ace876media @ace876media.ent1 hey you work here ... go buy coffee #luxurycars #dubai #localdubai #viral #trending #azadamazon

Na podnět FPCRC tak Federální úřad pro vyšetřování, který přináleží k Úřadu generálního prokurátora Spojených arabských emirátů, vznesl proti autorovi videa žalobu a nařídil jeho zatčení. Byl obviněn ze zveřejnění materiálů, které nejsou v souladu se standardy mediálního obsahu Spojených arabských emirátů.

Pro Mercedes jako pro rohlíky

Přibližně minutu trvající verze videa, sdíleného na síti TikTok, zachycuje muže „asijské národnosti“ během návštěvy jednoho z dubajských showroomů. Je oděný do tradičního emirátského oděvu, kandory i s pokrývkou hlavy kefíjou. A který působí naprosto suverénním dojmem.

Ihned po vstupu do místnosti se obrátí na manažerku prodeje s tím, že by rád hovořil s šéfem. A vyprovodí ji svazkem bankovek s tím, aby si raději zašla na kávu. Vedoucí prodejny se vzápětí na scéně objeví. To už se také za nakupujícím objeví dva ramenatí nosiči, poponášející paletu plnou bankovek. „Chci koupit nejdražší auto, jaké máte,“ uvítá se s ním. Ovšem představené Ferrari SF90 za 599 tisíc dolarů (zhruba třináct milionu korun) jej nijak neohromí.

V průběhu návštěvy si pak jako housky na krámě náhodně vybere ještě Audi R8, Rolls-Royce kabriolet a SUV Mercedes-AMG. U něj se mu líbí to, že je modré. Mezi personál showroomu rozhodí ještě několik balíčků s penězi, jako všimné. Pak požádá o Red Bull, který mu slíbí zdarma. A to je vlastně všechno.

Říct, že jsou dva miliony dirhamů pakatel? Autor videa, který chtěl to nejdražší auto, to naznačil. Narazit v dubajském showroomu na laciné auto je trochu potíž.

Z videa není patrné, že by se zaměstnanci cítili být nějak dotčení rozhazovačným nakupujícím. Ostatně, i první otázka vedoucího prodejny cílí na to, jak velký má nakupující rozpočet. Z nahrávky také neplyne, že by kdokoliv z prodejny byl tímto formátem nakupování zaskočen nebo překvapen. Movitý muž zkrátka navštívil prodejnu s automobily, a většinu z nich si chce zakoupit.

To tu raději nedělejte

Přesto FPCRC shledala chování kupce jako nepřiměřené, arogantní, a nevhodně vykreslující realitu společnosti ve Spojených arabských emirátech. V oficiálním tiskovém prohlášení mu též dávají za vinu, že způsob, jakým kolem sebe rozhazuje peníze, odhaluje jeho nerozvážnost a to, že si neváží hodnoty peněz. Těžko ale říct, jestli právě toto je záležitost pro soud.

uae_pp نيابة مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية تأمر بحبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام.



أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجهت له اتهامات عدة، منها استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي يسيء إلى المجتمع الاماراتي، بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتديا الزي الاماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحا عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حوارًا مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمنًا من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزمًا مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة،



كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه،



وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة بمراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الاماراتي التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كافة جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.



#الامارات‬⁩

‏⁧‫#الامارات_العربية_المتحدة‬⁩

#النيابة_العامة

‏⁧‫#النيابة_العامة_الاتحادية oblíbit sdílet odpovědět uložit

O to větším problémem je podle žalobců to, že video záměrně propaguje nesprávný a urážlivý obraz řádných občanů Emirátů. Zesměšňuje je a provokativním způsobem podněcuje negativní mínění globální veřejnosti o tom, jak to v Emirátech chodí. Zkrátka, video je v rozporu s národními zájmy Spojených arabských emirátů.

Státní zastupitelství už nařídilo předvolání majitele autosalonu, ve kterém se zmíněný videoklip natáčel. Po tomto incidentu také vyzvalo uživatele virtuálních platforem a sociálních médií v zemi, aby dodržovali právní a etické kontroly mediálního obsahu, který vysílají, a aby vzali v úvahu rysy emirátské společnosti.

Na snímku není žalovaný autor videa, ale turistický průvodce, v tradičním emirátském ustrojení.

Po autorovi videa se zatím pátrá. Je ale v jeho zájmu, aby se do Emirátů už nevracel. Nevítali by ho tam s nadšením.