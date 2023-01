Autofotka týdne: Afghánský supersport určitě existuje. Nic víc jasné není

Hned na začátek se asi vyplatí upozornit, že jakékoliv novinky z Afghánistánu se vyplatí brát s velkou rezervou. Jde jak o výraznou cenzuru/propagandu zprostředkovanou tamním režimem, i faktický nedostatek nezávisle ověřitelných informací.

Rozhodně to platí u téměř mytologického vozu Mada 9, který prý v posledních pěti letech vznikal v kábulských dílnách. I když se o něm dnes píše a hovoří všude, dohromady o něm nikdo neví nic.

Pokud tedy pomineme několik rozpačitých a nekonkrétních tweetů od „šéfmanažera“ vývojářské skupiny ENTOP a hlavy celého projektu, Muhammada Razy Ahmadiho a přibližně tuctu krátkých sestříhaných videí – jež se začaly na platformě YouTube objevovat asi před měsícem – nemáme prakticky žádné bližší specifikace vozu Mada 9.

Vidíme jen to, co stávající pohlaváři a vůdci Afghánského islámského emirátu chtějí, abychom viděli. Tedy, že jejich země je naprosto současná, moderní, vyspělá – a disponuje prostředky i lidskými zdroji potřebnými k tomu, aby sestavila auto, ze kterého si zbytek světa sedne na zadek.

Ne že by vůz Mada 9 vypadal na první pohled špatně, to určitě ne.

Počkejme si na katarské Expo

Podle tradovaných zvěstí jde o model vybavený lehkými kompozitními materiály, podvozkem s trubkovým rámem a odpružením, pohonem na všechny čtyři kola. Pod vysoce aerodynamickou kapotáží se pak skrývá modifikovaný čtyřválcový motor z Toyoty Corolla s výkonem vyhnaným až na 300 koní. Který je usazen v konfiguraci ne nepodobné formulím, tedy za řidičem. Supersport je navržen tak, aby jeho pohon mohl být výhledově nahrazen elektromotorem.

Mada 9 se prý začala rodit před pěti lety, jako projekt amatérských autonadšenců, sdružených kolem Centra odborného vzdělávání v Navavari. Odtud přešla, nejspíš loni, pod Technický institut v Kábulu. Tady došlo k vytvoření oficiální značky afghánské „automobilky“ ENTOP.

Tehdy také nad projektem převzalo dozor afghánské ministerstvo informatiky a Afghánské centrum pro inovace, které dohlíží na vnější propagaci projektu.

Prototyp byl prý vyvinut s maximálním ohledem na hornatý terén země i stav tamních cest, ale před uvedením do sériové výroby ještě musí podstoupit řadu testů. Alespoň tak to tvrdí Muhammad Ahmadi, který se těší, že by snad už letos mohl být jejich vůz oficiálně představen na veletrhu v katarském Dauhá.

Prakticky je však zatím zřejmé jen to, že Mada 9 není snivým nákresem nebo digitální vizualizací, ale fyzicky existujícím vozem, který je schopen jízdy po ranveji nebo silnici. A který je v dílně schopna – považte – dokonce nastartovat i žena!