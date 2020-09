Elektronickou dálniční známku chystá i Slovinsko. Uvažuje, že ji zlevní

Stejně jako v mnoha evropských zemích by Slovinsko mělo zavést levnější model zpoplatnění dálnic pro motorky, osobní auta a dodávky do 3,5 tuny. Místo klasické viněty by si novou elektronickou podobu mohli motoristé využívající zpoplatněné komunikace ve Slovinsku zakoupit už od 1. prosince 2021. Návrh změny zákona by měli poslanci schvalovat letos v říjnu.

Pro nákup bude potřeba registrovat registrační značku vozu do tamního systému a zvolit jednu ze čtyř možností platnosti elektronické viněty. Bude se jednat o časové varianty sedmidenní, měsíční, šestiměsíční a roční. Viněta pak bude platná už ode dne nákupu nebo zvoleného pozdějšího dne. Nákup bude možný na čerpací stanici, online nebo dokonce v mobilní aplikaci.

Podle prvních zpráv ze slovinského ministerstva dopravy se také plánuje snížení cen elektronických vinět kvůli nižším nákladům na provoz, ale zatím se o této slevě jen diskutuje.

Kontrola nových elektronických známek bude probíhat pomocí nainstalovaných speciálních kamer, které budou umět automaticky rozpoznat auto s platnou elektronickou vinětou a auto bez ní. Záznam o průjezdu vozidla s platnou vinětou bude ihned odstraněn, ale u těch, kteří nezaplatili, bude uchováván do doby zaplacení pokuty.

Díky této změně odpadnou problémy s nesprávnou instalací samolepky, záměnou kategorie nebo výměnou čelního okna. Dokonce se počítá s tím, že když auto ekologicky zlikvidujete, bude po vážné dopravní nehodě prohlášeno za nepoužitelné nebo změníte registrační značky, budete si moci zažádat o vrácení části zaplacené částky za elektronickou vinětu.

Elektronické dálniční známky se v současnosti používají na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a v Rakousku, kde mají elektronické viněty i ty klasické. U nás se jejich prodej připravuje na příští rok.