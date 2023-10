Analýza sil ve světě aut: Čína předjede všechny, v elektru i autonomním řízení

Podle PwC se nenaplní scénáře, že auta se v budoucnosti stanou jen výsadou bohatší části obyvatelstva. Počet aut v Číně by měl vzrůst o 50 milionů na 418 milionů a největší skok bude v USA, kde je automobilová kultura dlouhodobě zakořeněná. Množství aut by tam mohlo vzrůst z 300 na 359 milionů.

V centru pozornosti výrobců automobilů budou podle Pavla Štefka z PwC v následující dekádě moderní technologie, umělá inteligence a mobilní konektivita. Auta budou nejen využívat různé funkce ulehčující jízdu, ale budou ve větší míře využívat 5G sítě, automaticky spolupracovat s dobíjecími stanicemi a stále větší roli bude hrát ve vozech takzvaný infotainment, tedy poskytování informací s cílem vyvolat emoce.

„Čtyři z pěti nově prodaných aut v Evropě budou využívat pokročilou konektivitu. Už nyní vidíme, že expandující Tesla a čínské automobilky právě do konektivity velmi výrazně investují a zároveň očekávají, že pro ně budou služby a aplikace spojené s digitálním rozhraním aut stále významnějším zdrojem příjmů,“ dodal Štefek.

V Číně bude v roce 2035 podíl elektromobilů na prodejích 81 procent a v USA 58 procent. „Rozdíly jsou způsobené především regulatorními požadavky. Zatímco Evropa jde cestou nařízení a zákazů a nové vozy s konvenčním motorem po roce 2035 prakticky nekoupíte, v USA věří spíše na sílu trhu doplněnou o pobídky, které mají ve finále zvýšit konkurenceschopnost elektromobilů,“ uvedl Štefek.

Za 12 let budou plně autonomní vozy tvořit sedm procent prodejů v Evropě a devět procent prodejů v USA. Ambiciózní cíle má v tomto směru Čína, která prostřednictvím vládních programů chce dosáhnout až 36 procent autonomních vozů. „A současná začínající expanze čínských elektroaut do Evropy ukazuje, že čínské automobilky jsou v elektromobilitě oproti Evropě napřed. Lze tedy předpokládat, že v případě autonomních vozů tomu nebude jinak,“ podotkl Štefek.

Čínské automobilky se podle PwC v loňském roce staly největším importérem vozů do Evropské unie, zatímco o pět let dříve se pohybovaly na konci první desítky dovozců. Plány expanze do Evropy ještě zesilují. To vyvolává v EU diskuzi o ochraně evropských značek, protože dovozy tvoří nyní 35 procent prodaných aut v EU. Zároveň čínské automobilky posilují pozici na domácím trhu, kde jejich podíl za pět let vzrostl ze 44 na 50 procent, uvádí studie PwC.