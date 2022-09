Platba bankovní kartou za dobití elektromobilu je stále v nedohlednu

Pro někoho to může představovat překážku v používání elektromobilu. Zejména při delších cestách přes více zemí potřebuje člověk buď více dobíjecích karet, čipů nebo aplikací různých provozovatelů. Situace se sice celkově zlepšuje a lidé, kteří elektromobil používají delší čas, si dokážou potřebné věci nastudovat, ale… Nic to nemění na tom, že zaplatit za odběr elektřiny platební kartou, jako je to možné za všechno ostatní zboží a služby, by bylo zkrátka pro většinu lidí jednodušší.

V Německu se už počítá s tím, že provozovatelé dobíjecích stanic budou mít od poloviny příštího roku povinnost umožnit placení běžnou platební kartou na všech nově postavených stanicích. V Česku se s ničím takovým nepočítá. Provozovatelé k tomu mají své důvody.

„Platební terminály jsou ve veřejné sítí stále aktuální téma. Ale jak se ukazuje, tak je to spíš otázka budoucí regulace,“ říká Pavel Lux z Pražské energetiky. „V PRE máme zavedenou přímou platbu kartou pro neregistrované zákazníky přes QR kód a platební bránu. Takže není v tuto chvíli proč řešit platební terminál,“ pokračuje Lux.

„Z analýzy zahraničních trhů se nám také potvrzuje, že technologie platebních terminálů ještě není dostatečně spolehlivá a ekonomický soběstačná. My v PRE nyní zatím jen testujeme, kde bychom tuto technologii vůbec využili. Nicméně zatím se nám ukazuje, že platba prostřednictvím online platební brány je naprosto funkční a dostačující,“ dodává.

Jednorázové dobíjení bez nutnosti uzavření dlouhodobé smlouvy umožňuje i společnost ČEZ, rovněž s využitím mobilní aplikace. V podstatě je to platba kartou, ale prostřednictvím platební brány. Podmínkou je ovšem instalace příslušné aplikace. „V dnešní době, kdy stále rostoucí objem transakcí probíhá online, nám řešení přes aplikaci přijde jako adekvátní řešení, navíc se týká pouze okamžitých plateb, protože registrovaní zákazníci na místě u dobíjecí stanice nic neplatí,“ říká Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ.

A podrobněji vysvětluje, v čem jako provozovatel vidí úskalí instalace běžného platebního terminálu na nabíjecí stanici: „Zvýšilo by to náklady na obsluhu stanic, které jsou nyní bezobslužné. To by tlačilo i na konečnou cenu pro zákazníka, a to i tehdy, pokud by přes platební kartu hradil útratu malý počet zákazníků. Neslo by to s sebou i další související problémy a náklady.“

„Čtečka platebních karet musí být integrována do dobíjecí stanice, a to s sebou nese technologická omezení. Do některých menších stanic třeba může být čtečku zakomponována jen stěží. Není zkrátka možné do stanice dodatečně zabudovat čtečku platebních karet, protože by bylo třeba zařízení nově certifikovat,“ vysvětluje Schreier.

Dalším úskalím je, že by musela být na stanici instalována tiskárna účtenek a dokladů o zaplacení. S tím rostou nároky na údržbu a provoz. Účtenky by sice šlo zasílat e-mailem, ale zákazník by opět musel nejprve stáhnout aplikaci a do ní vložit svoji e-mailovou adresu, kterou by musel ověřit, a jsme u podobně složitého procesu jako při platbě v aplikaci. Provozovatelé se rovněž obávají, že stanice vybavené platebním terminálem by byly častějším terčem vandalismu.

„V současnosti už pracujeme na řešení, kdy identifikace a autorizace bude probíhat přímo na základě komunikace auta a dobíjecí stanice (tzv. Autocharge) a celý proces se ještě zjednoduší. Myslíme si tedy, že spolu s rozvojem roamingu se platby přímo u stanice za konkrétní dobíjení stanou spíše vzácností,“ dodává Martin Schreier.

Otázkou je, kolik lidí reálně nemožnost platby kartou vidí jako problém. Ti, pro něž to byl jeden z důvodů, proč si nepořídit elektromobil, samozřejmě spočítat nejdou. Pro stávající majitele se jako nejlepší řešení jeví používat dobíjecí kartu od dodavatele svého elektromobilu. V podstatě každá větší automobilka už takovou službu má a počet nabíjecích stanic, které jsou do systému integrovány, stále roste.

Malý nabíjecí hub PRE v pražských Holešovicích Nabíjecí hub E.ON/Tesla v Humpolci

Třeba v rámci BMW/MINI Charging bylo v loni k dispozici kolem 165 tisíc dobíjecích míst v Evropě, letos jich je cca 388 tisíc, z toho v ČR 2 557 (koncem roku 2021 pouze 1 700). Podle mluvčího obou značek Davida Haidingera si ji aktivuje kolem 95 % zákazníků. Aplikace Powerpass a Chargee od Škoda Auto aktuálně nabízí více než 2000 nabíjecích bodů, před rokem to přitom bylo jen zhruba 650. Kartu si s novým elektromobilem v Česku pořídí zhruba tři čtvrtiny zákazníků.