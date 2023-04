Chytrá města nepustí čmoudící auta do centra, experti vysvětlují jak

Experti hledali odpověď na otázky, kdy se dočkáme chytrých měst a zda po nich budou jezdit chytrá auta? Kdy přijdou ta úplně samořiditelná a bude pro ně potřeba i síť 6G?

Vodafone speciální sítí pro internet věcí pokryl celou Českou republiku už před více než pěti lety, a 5G sítí už dnes pokrývá přes 70 % populace. Nárůst objemu dat přenesených v mobilní síti Vodafonu činil mezi lety 2017 až 2022 864 procent. Na druhou stranu podle studie Vodafonu jen polovina českých měst začala tvořit plán přípravy na to stát se chytrým městem. „V tomto jsme trochu zaspali a předběhlo nás i Rumunsko,“ upozorňuje Elbl.

„Já si chytré město představuji jako systém digitálních funkcí, které jsou pro mě jako pro občana, možná i pro firmy, pro automobily a pro všechny další zapojené subjekty, nějakým způsobem užitečné; zvyšuje to efektivitu, komfort fungování, určitě to musí mít ekonomický efekt. Prospívá to městu jako celku a pracuje s daty, které jsou k dispozici. A když je do sebe zapojíme jako puzzle, tak mají přidanou hodnotu,“ popisuje Elbl.

Cílem je vytvořit síť naplněnou informacemi, aby to všechno fungovalo plynuleji, lépe, bez větších komplikací. „Naším úkolem je primárně poskytnout síť, vytvořit infrastrukturu. Je to analogie třeba k dálniční síti,“ popisuje Elbl. A pokračuje v příměru: „Většina našich dálnic má dva nebo tři pruhy, 5G přidává třeba čtvrtý, pátý, šestý pruh, to znamená, že průjezdnost dálnice je větší, to ale na konci neznamená, že se tam nemůže dojít někdy k zahuštění provozu. Takže druhá funkce, kterou informační dálnice má přinést, je lepší míra kontroly a bezpečnosti toho, co se v ní děje. A dokonce bych to možná přirovnal i třeba k vyhrazení určitých jízdních pruhů, třeba pro určitý typ informací, pro určitý typ aut, to znamená, když budu chtít jeden pruh vyhradit jenom pro kamiony, tak to v té 5G síti jsem schopen udělat.“

Nová generace mobilní technologie shromažďuje prvky – auta, senzory, lidi, telefony, které se pohybují a přenáší data. „Ve většině případů už se teď bavíme primárně o přenosu dat. Historicky jsme přenášeli hlas, nějaké textové informace a podobně. Nyní je to o tom, že se síť postupně zkapacitňuje, to znamená, že se do ní dostává víc prostředků, aby množství připojených zařízení bylo schopno mezi sebou komunikovat,“ vysvětluje Elbl. Do sítě se připojuje velké množství zařízení, technických prvků, které doteď byly izolované, kupříkladu v rámci továrny propojeny kabelem. „Přechází se k jejich digitalizaci, nově jsou součástí většího prostředí, ekosystému a 5G je jedním ze zásadních prostředků, které my vnímáme jako umocňovatele.“

Elbl tvrdí, Česko je na tom v otázce konektivity velmi dobře. „Spíš bojujeme s připojením třeba v Rakousku, v Německu, v odlehlých částech,“ doplňuje.

„Viděl jsem úžasné případy použití, například digitální přechod pro chodce, který se rozsvěcoval podle toho, jestli tam někdo stojí, nebo jestli se blíží auto,“ popisuje Elbl, upozorňuje ovšem, že to jsou všechno věci, které vyžadují velké investice a technický vývoj a platformu. „Tu síť vyžadují po nás, po operátorech. Vytvořit pokrytí, které je mnohem rychlejší, mnohem hustší a mnohem spolehlivější než třeba současné sítě. Například v tuto chvíli jsou jednotky tisíců vysílačů po republice, které obsluhují miliony zákazníků tak, jak tu síť známe teď. Když se budeme bavit o chytrém městě, pravděpodobně to vede k ekosystému, že vysílače jsou až na úrovni třeba jednotlivých lamp, to znamená opravdu velmi krátké a velmi kapacitní vysílače, které obsluhují postupně vlastně jednotlivé ulice, jednotlivá místa, kde se právě vyskytují zdroje informací, a to se nestane přes noc.“

Odborník Vodafone upozorňuje, že to je velmi nákladné. „Myslím si, že k ideálnímu stavu to bude trvat dlouho, ale věřím, že se toho dožijeme. A některé, trendy to určitě posilují.“ Elbl zmiňuje nastupující elektromobilitu. „To je vlastně typický příklad počítače na kolech. S příchodem elektromobilu vysoce pravděpodobně dostáváme nový prvek, který je vlastně počítačem, jež potřebuje mnohem víc komunikovat, je tam už implementována spoustu senzorů a odesílání dat. To povede k tomu, že na konci vznikne chytré město nebo chytrá dálnice, možná dříve, než si dovedeme představit.“

Michal Fleischhans, šéf firmy IHR-Technika k tomu dodává, jak vypadá chytré auto, podstata je právě v komunikaci: „Dnes dokážeme u vozidel asi od roku výroby 2010 přenášet data. Pomocí malé krabičky jsou přenášená s pomocí SIM karty do cloudu a my je dokážeme analyzovat na dálku.“

Moderní auta budou ovšem mnohem sofistikovanější. „Města budou umět zabránit vjezdu autům, které budou mít třeba špatné spalování, nebo zamezí vjezdu kamionů do města,“ popisují experti. První scénáře, které vznikají, se podle nich soustředí právě třeba na ekologii, to znamená plynulost dopravy a na určité krizové situace.

Fleischhansova firma se zaměřuje na techniku, opravy a monitoring technického stavu aut. Vysvětluje, že díky takovému zařízení umí servisní technik vlastně na dálku říci, kde je na vozidle závada a analyzovat příčiny. „Podstatně dříve se budeme bavit o monitoringu vozidla, což znamená i to, že vlastně přijdete na nějaký problém už v jeho zárodku, a tudíž jeho odstranění může být podstatně levnější.“

Fleischhans upozorňuje že dnes mohutně citované autonomní řízení je datově podstatně náročnější. „To auto bude potřebovat víc informací z okolí, možná od ostatních aut, které v té silniční sítě se pohybují, i data z 5G sítě. Kupříkladu o počasí, data o tom, jak jsou nastaveny semafory, aby se zajistila plynulost dopravy.“

Tomáš Elbl upozorňuje, že musí být kladen důraz na přenos dat a bezpečnost jejich přenosu. „Samozřejmě poskytovatel služeb chytrého města, což je někdy i větší množství subjektů, bude muset dát důraz na to, aby ukládaná data a práce s nimi odpovídala bezpečnostním prvkům.“ Elbl v Rozstřelu upozornil, že riziko nelze vyloučit. „Z našeho pohledu to bude hodně záviset na tom, s jakými daty a jakým způsobem budeme nakládat. Jestliže auto bude posílat informace o teplotě motoru, tak ta pravděpodobně sama o sobě je velmi obtížně zneužitelná, izolovaně. V okamžiku, kdy bych však zpátky do té krabičky poslal informaci, aby se motor najednou ve stokilometrové rychlosti zastavil, tak už by riziko bylo velké.“

Nová globální síť vše propojí

Elbl prozrazuje, že aktuálně se začíná pracovat na návrhu sítě 6G. „Ta přinese ještě další zrychlení a nové prvky. Stimulem v tuto chvíli není jen současná potřeba chytrých aut, ale jsou to i nové technologie, které se objevují. My jsme třeba testovali holografický hovor a najednou zjistíte, že rozdíl je v násobcích a možná až stonásobcích nároků na datovou kapacitu. 6G bude pravděpodobně ještě víc zacíleno na firemní scénáře, nové typy připojených zařízení a její zvýšenou datovou konektivitu nebo datovou potřebu. A tím pádem ještě větší ekosystém.“

Jestliže se u 5G mluví o chytrém městě s 50 tisíci lidmi, nebo chytré dálnici, na které se pohybuje auto, tak trochu od sítě 6G se očekává, že vytvoří globální ekosystém a vznikne propojení jednotlivých zemí.

„V tuto chvíli jsme zapojeni do projektu přeshraničních koridorů 5G,“ popisuje odborník Vodafonu. „To znamená, že na cestu z Prahy do Mnichova, by to měl být v budoucnu homogenní koridor, na kterém chytré auto bude dostávat stejné podmínky, stejnou konektivitu, stejné nastavení tak, aby se v něm mohlo pohybovat bez jakéhokoliv výpadku. A očekávání od 6G je takové, že se to ještě více rozšíří, to znamená, že vznikne jakási, možná až třeba panevropská nebo globální síť.“

Sít 5G samozřejmě vstupuje také do průmyslové výroby. Vodafone podle Elbla zprovozňuje takzvané mobilní privátní sítě. Jednu z prvních spouštěli ve Škodě Auto. „Nasazení je výrazně odlišné od té plošné, vlastně se vytváří jakési ostrůvky, říkáme tomu kampusy nebo uzavřené sítě. Existuje ještě jakýsi mezistupeň takzvaných hybridních 5G sítí. Zákazník potřebuje vlastně nastavit jakousi kombinaci mezi vnitřní sítí, po které se pohybují třeba roboti nebo jiné prvky chytré továrny, ovšem v okamžiku, kdy kamion potřebuje přejet z jedné továrny do druhé a převézt díly, tak vlastně potřebuje i 5G v rámci celé makro sítě. To znamená, vyjede ven z haly a přejede do druhé haly, ale po celou dobu potřebujete monitorovat to, co se děje, kde ty díly jsou, jaké informace se budou předávat po cestě,“ popisuje Elbl výrazný fenomén posunu v rámci tzv. Průmyslu 4.0. „Je to přesně teď ten krok, na jehož jako spodním schodu schodiště stojíme. Čím dál tím větší množství různých typů zařízení je připojováno a hledají se scénáře, které na konci vedou k efektivitě a optimalizaci.“