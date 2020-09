Designér musí stále popichovat inženýry, říká tvůrce interiérů škodovek

S automobilkou Škoda spojil svůj um v roce 2000, to ještě studoval. „Když jsem nastoupil, byl jedním z mých prvních úkolů navrhnout popelník do auta,“ směje se, přitom je nekuřák. „Mojí první prací pro sériovou výrobu byly sportovní sedačky do Octavie,“ vzpomíná v říjnovém vydání magazínu Esquire.



Po štaci v německém designstudiu koncernu Volkswagen se vrátil do Mladé Boleslavi a věnuje se návrhům architektury interiéru. „Musíme dělat design, který funguje a je dosažitelný úplně pro každého,“ vysvětluje.

„Úkolem nás designérů není vytvářet věci, které se dají vyrobit na první dobrou, ale provokovat novými návrhy. Tlačit automobilku k tomu, aby se zamýšlela nad novými věcmi. Designér by neměl být perfektní inženýr, ale někdo, kdo dokáže reagovat na trendy, předpovídat je v horizontu pěti až deseti let.“

„Věci, které tvořím, jsou autorskou výpovědí, na druhou stranu jsou založené na technické bázi, která se následně i může vyrábět v průmyslové výrobě, to je můj cíl,“ vysvětluje, proč se považuje především za průmyslového designera.



Peter Olah vysvětluje, že designér nikdy nepřestává pracovat. „Když sedím na židli, tak přemýšlím, kdo ji navrhl, proč ji navrhl, a jak bych ji dokázal vylepšit. To samé s auty, když vidím nějaké auto, tak neustále přemýšlím, jestli bych ho zvládl udělat jinak, a když si do toho auta sednu, tak i když sedím u cizích lidí v autě, tak ohmatávám všechna tlačítka, nastavuji vše trochu jinak, chytám ty materiály, a to je možná právě to, že neustále přemýšlím nad designem.“

Peter Olah si občas od aut „odskočí“ k věcem mimo automobilový průmysl. Teď pracujete na varhanách do katedrály svatého Víta. Navrhoval pera pro Montblanc, spolupracoval s Adidasem nebo s výrobci českého křišťálu, jako jsou Lasvit a Preciosa. Práce se sklem ho doprovází ovšem i ve službách Škody. Právě z jeho hlavy pochází nápad, aby designstudio značky, která je dlouholetým partnerem nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France, navrhovalo trofej pro vítěze. Pro letošní ročník, který před pár dny skončil, ji Olah navrhoval už podesáté.

