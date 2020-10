Autofotka týdne: Voiturettu pro 21. století navrhla čínská designérka Škody

Interpretace legendárního vozů automobilky, tehdy jménem Laurin & Klement, má s historickým vozem hodně společného. A zároveň se od něj ohromně liší. „Chtěla jsem zachovat původního ducha vozu. Ten má totiž velmi charakteristický tvar s výraznou kapotou, vysokou pozici sezení na jakémsi gauči a minimalistické uspořádání pracoviště řidiče,“ popisuje Jü-čchan základní inspiraci.



Když se mladá výtvarnice v muzeu automobilky v Mladé Boleslavi vyhoupne za volant Voituretty, rozzáří se jí oči: „To auto je úžasné, tak jednoduché a přitom má spoustu nádherných až uměleckých detailů. A ta pohovka je přesně tak pohodlná, jak jsem si představovala,“ rozplývá se.

Jeden a čtvrt století Před 125 lety, 30. září 1895, byla založena firma Laurin & Klement Historie Škody začala před 125 lety rukoudáním dvou Václavů (čtěte dále).



Její Voituretta se trochu přikrčila, protáhla do délky, ale jinak se snaží zůstat věrná originálu. Jü-čchan když barvu změnila z červené na modrou. „Je to barva budoucnosti a symbol trvalé udržitelnosti,“ vysvětluje. Zachovala ovšem různé zlaté detaily, které zdobily původní Voiturettu.



Voiturette A Byl prvním automobilem mladoboleslavské značky Laurin & Klement. Dvousedadlový vůz vznikl v roce 1905 a vyrobeno ho bylo celkem 44 kusů. Dvoumístný vůz pohánl vidlicový dvouválec, jehož výkon 5 kW (7 koní) byl přenášen na zadní kola. Maximální rychlost byla 40 km/h. První škodovka se předvedla nejprve Rakušanům (příběh čtěte zde).

V podání mladé čínské designérky je to moderní dvoumístný kočár. Podle Jü-čchan by měl sloužit velmi specifickému účelu: autonomně vozit turisty například po Praze. „Chtěla jsem propojit historii Škody a nádherné Prahy. Auto vám za jízdy na velkém displeji ukáže popis památek, ale také může představit historii automobilky,“ popisuje.

Kvůli autonomnímu řízení bez jakýchkoli ovládacích prvků je podle ní její vize i dnes hudbou spíše vzdálenější budoucnosti. Futuristická je i představa, kdy jsou maska chladiče i ráfky kol tvořeny LED displeji. „Měl by to být způsob, jak s vámi bude auto komunikovat, jak vás přivítá. Celý vůz by měl působit přívětivým dojmem, i proto dostal jemné a zaoblené tvary,“ vysvětluje designérka.

V tom, jaká má voituretta pro 21. století být, měla Jü-čchan rychle jasno. Dostat myšlenku do podoby skic si vyžádalo asi 20 hodin práce. „Začala jsem tužkou na pauzovací papír, jako první jsem pracovala na exteriéru. Základní skicu jsem naskenovala do počítače a pokračovala tam,“ popisuje s tím, že úvodní náčrt tvoří asi 20 procent vývoje takové skici, ale je tím nejdůležitějším.

Po exteriéru připravila i vizi interiéru a výsledek konzultovala se šéfdesignérem značky Oliverem Stefanim. Jelikož šlo o vizi auta budoucnosti bez jasného zadání, připomínky byly jen drobné: „Řekl mi, že bych měla odstranit některé detaily, které připomínají řešení, jež teprve připravujeme pro naše sériová auta,“ směje se Jü-čchan.

Svoboda, kterou při tvorbě své vize futuristického vozu dostala, pro ni byla příjemnou změnou. „Spousta naší práce je tajná a navíc má velmi jasné zadání. Na projekty, které ukážou vaše vize a nadání, není v klasickém pracovním vytížení moc času, tentokrát bylo svobody až nečekaně mnoho,“ pochvaluje si Jü-čchan.

Svůj projekt ještě zkusí rozpracovat: „Možná vytvořím 3D model v počítači, tam mohu rozvinout některé detaily,“ naznačuje další postup.