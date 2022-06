Nedostatek polovodičů bude pokračovat i v příštím roce, předpovídá Mercedes

Premium Levá ruka neví, co dělá pravá. Jinak nelze popsat rozhodování Evropské unie, jež tlačí na rozmach elektromobility....

Autofotka týdne: Matchbox v životní velikosti v podání české firmy

Je to sen všech kluků schovaných v každém chlapovi – mít co nejvěrnějšího „angličáka“. V Berlíně to splní Driverama....