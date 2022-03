Malá destička pro člověka, velká věc pro lidstvo. Začíná čipové závodění

Trochu to připomíná kosmický závod z dob studené války. Až na to, že vesmír chtěly ovládnout jenom dvě země. V pomyslné soutěži o titul lídra čipové produkce už proti sobě stojí minimálně pět mocností. Každá chce v následujících letech investovat do výroby polovodičů desítky miliard dolarů. Odborníci se obávají, zda státy svými zásahy do byznysu nenapáchají víc škody než užitku.