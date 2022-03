Automobilky přijdou s koncem exportu do Ruska o miliardy, odhadují statistiky

České automobilky by úplným pozastavením exportu do Ruska mohly ročně přijít o více než 20 miliard korun. Jde o dodávky dílů pro tamní závody zejména Škody Auto, ale i export hotových vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu (SAP) a Českého statistického úřadu (ČSÚ).