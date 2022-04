Čipová krize si žádá zoufalé činy, firmy údajně dolují polovodiče z praček

Holandská firma ASML sice neprodukuje čipy, nicméně její role ve světové čipové produkci je značná. Vyrábí totiž fotolitografické stroje využívané na leptání těch nejpokročilejších čipů. Podle středečního Wenninkova vyjádření je poptávka po zařízeních firmy i nadále bezprecedentní, a to navzdory faktu, že světové ekonomiky zpomalují.

Generální ředitel ASML Peter Wennink.

„Aktuálně nepozorujeme žádné náznaky oslabení naší zákaznické základny,“ cituje ředitele agentura Bloomberg. „I v případě, že poptávka bude slábnout, stejně je tu stále velká propast mezi poptávkou a našimi kapacitami,“ dodal Wennink s tím, že letos bude společnost schopna splnit pouze 60 procent objednávek.

V loňském roce společnost vynechala některé závěrečné testy svých pokročilých zařízení, aby urychlila dodávky. Zákazníci, kteří by si nyní objednali fotolitografické stroje od ASML, je mohou očekávat nejdříve za rok a půl.

Během telekonference, na níž mluvil o finančních výsledcích a výhledech firmy, Wennink rovněž komentoval aktuální stav celého polovodičového byznysu. Mimo jiné uvedl, že jeden nejmenovaný konglomerát skupuje staré pračky, aby z nich mohl „vytěžit“ čipy.

„Mohli bychom říci, že je to jen anekdota. Ale upřímně řečeno, děje se to všude. Polovodičová technologie stará patnáct, dvacet, pětadvacet let se nyní používá všude,“ uvedl Wennink s tím, že poptávku po starších čipech, které se nacházejí v domácích spotřebičích, nyní pravděpodobně zvyšuje rozvoj internetu věcí.

Náhled do útrob zařízení společnosti ASML, které se používá při výrobě vysoce pokročilých čipů. Fialový „proud“ je extrémním ultrafialovým zářením, které čipy vyleptává. | foto: ASML

Podle výzkumu společnosti Susquehanna Financial Group se doba dodání nových čipů v březnu prodloužila o dva dny na 26,6 týdne. Jako důvody Susquehanna uvádí zemětřesení v Japonsku a přísné pandemické uzávěry v Číně. Největší výrobce čipů na světě, tchajwanská společnost TSMC, minulý týden zopakovala, že její kapacita zůstane omezená po celý rok 2022.

V české republice se globální nedostatek čipů nejvíce projevuje v automobilovém průmyslu. Časopis Škodovácký odborář uvádí, že společnost Škoda Auto je letos zatím oproti plánům o 100 tisíc aut pozadu, a to právě kvůli chybějícím čipům a v poslední době také kvůli nedostatku kabelových svazků. V některých provozech se nadále ruší část směn.

Situace se ale podle časopisu lepší, do června by se měla stabilizovat a na podzim by se dokonce mohly vrátit přesčasové směny. Celkově výroba osobních aut v Česku v prvním čtvrtletí klesla o zhruba 19 procent.

Ozubená kolečka

Nedávné analýzy think tanku The German Marshall Fund a konzultační firmy McKinsey zdůrazňují, jak moc výroba čipů zosobňuje provázanost moderního světa. Do procesu výroby, při němž se z kusu kamene stává miniaturní destička, bez níž se neobejde prakticky žádná spotřební elektronika, se zapojují provozy, které jsou rozesety po celém světě.

Design, vývoj a výzkum má největší zastoupení ve Spojených státech, Evropa je zase domovem předních světových dodavatelů zařízení, které jsou na výrobu čipů potřeba – konkrétně jde třeba právě o ASML. Samotnou výrobu zajišťují z více než 50 procent tři asijské státy: Tchaj-wan, Jižní Korea a Japonsko. Montáž, balení a testování probíhá z 38 procent v Číně, uvádí think tank.

Dalším kritickým bodem jsou materiály potřebné pro výrobu polovodičů, jako je neon a palladium. Rusko kontroluje přibližně 37 procent světové produkce palladia, až polovina světové produkce neonu pochází z Ruska a Ukrajiny.

Celý systém výroby polovodičů je proto náchylný k narušení. Jeho jednotlivé součásti ovlivňují přírodní katastrofy, průmyslové havárie, konflikty i epidemie.