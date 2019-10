VIDEO: Chodící zombíci. Takto šíleně se chováme, když sledujeme mobil

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Vydali jsme se je sledovat do ulic, výsledky jsou tristní. Jako by ani neměli pud sebezáchovy. S mobilem v ruce kličkují mezi ostatními chodci, narážejí do lidí, a co hůř, vstupují do vozovek, aniž by se vůbec rozhlédli. Přitom nepozornost, a to jak chodců, tak řidičů, je ve většině případů příčinou srážek aut s lidmi.

„Člověk, který jde s mobilem a dívá se do něj, případně má ještě sluchátka, vyřadí z provozu klíčové smysly – zrak a sluch. Silniční provoz je však čím dál rušnější a lidé se při pohybu, především ve městě, musí maximálně soustředit na to, co dělají, tedy na samotný pohyb v dopravě. Bohužel si takové chování už vyžádalo své oběti a těžká zranění. Množí se případy, kdy se chodci kvůli rozptýlení telefonem stali obětí střetu s autem či tramvají,“ vysvětluje Tomáš Neřold, vedoucí organizace BESIP, která se věnuje prevenci bezpečnosti na silnicích.

Ze záběrů, které jsme natočili, je patrné, že lidé dívající se do telefonu často spoléhají na druhé. Například když stojí u přechodu. Jakmile se rozejdou ostatní, oni to periferně zaregistrují a vykročí také, aniž by vůbec zvedli hlavu a rozhlédli se.

Nebo když se sami blíží k přechodu, kde svítí zelený panáček. Kupříkladu mladík ve žluté mikině takto přecházel Žitnou ulici v Praze 2. Před přechodem jen zvedl oči, viděl zeleného panáčka a pak už po celou dobu přecházení této čtyřproudé silnice sledoval jen displej. Uši měl navíc zacpané sluchátky. Spoléhal na to, že všichni se budou chovat tak, jak mají.



Že je potřeba sledovat okolí, zda například nějaký řidič ve zkratu neprojede červenou, mu vůbec nedocházelo. Stejně tak může křižovatkou projíždět sanitka. Nezřídka navíc slýcháme o policejních honičkách, kdy řidič prchal před muži zákona a div nesrazil ostatní auta a chodce. Může se stát zkrátka cokoliv, proto je nutné být neustále obezřetný a schopný hbitě zareagovat.

Chodci s mobily nejen že riskují své životy, ale také obtěžují ostatní. A to když se takovým lidem musí jiní chodci vyhýbat. Reportér Matěj Smlsal zkusil proti některým přímo jít a sledoval, jak zareagují – zda se vyhnou, či do sebe narazí. Jedni se vyhýbali, aniž by vůbec zvedli oči od telefonu, jiní to nestihli.

Apelovat na to, aby lidé byli pozornější, se od léta snaží kampaň na pražských chodnících. Na nebezpečných místech se objevují namalované siluety sražených lidí, kterým například vedle hlavy leží telefon. Jak jsme se však přesvědčili třeba na Národní třídě, někteří lidé s mobilem na siluetu šlápnou a pak vstoupí do vozovky, aniž by se vůbec rozhlédli.

Stačí se jen rozhlédnout a uvidíte několik lidí s mobily v ruce.