Policejní zebra komando bojuje proti čumilům do mobilu

Speciálně upravené semafory, do hrany chodníků zabudované led pásky či velké světelné dlaždice. Tak vypadá sofistikovaný boj s mobilními uživateli, kteří jsou natolik zabraní do svých mobilů, že nemají ani ponětí o tom, že na semaforu pro chodce svítí červená či se k přechodu blíží auto. Taková opatření lze spatřit ovšem především ve velkých městech. Se smombies se nicméně potýkají i ta menší. Jako například maďarský Budakalász.

Místní policisté se tak rozhodli vyrazit do boje, a to takzvaně na vlastní pěst. Jen za pomoci barev ve spreji. Nejprve svou kreativitu „vyjádřili“ na zpomalovacím prahu – chtěli tak projíždějící řidiče varovat před bezduchými čumily do mobilu. Jedno jim nelze upřít: pestrobarevný zpomalovací práh pozornost vážně upoutá a mnohé jistě donutí sundat nohu z plynu. Takové „umělecké dílo“ totiž na silnici očekává málokdo.

Jenže zkrášlení zpomalovacího prahu patrně nestačilo. A tak se policistka Anita Gulyasová s kolegy rozhodla dostat do zorného pole samotných smombies. Zvolili přitom velmi snadný způsob.

S posvěcením místního úřadu vytvořili papírové šablony a znovu vzali do rukou barevné spreje. Tentokrát ovšem speciální značkovací, tedy se signálními barvami. Před vybranými přechody se pak začaly následně objevovat speciální piktogramy, jejichž jediným účelem je odtrhnout pohledy chodců od displejů smartphonů či je vytrhnout z hudebního opojení.

Podle Gulyasové vzešel nápad na takové řešení po zhlédnutí jednoho videa ze Španělska, na kterém byly zachyceny podobné piktogramy. Stačilo tedy pouze vyrobit šablony, zakoupit pár sprejů a s heslem „Dostat všechny domů“ vyrazit k přechodům.

Budakalász se díky iniciativní policii rychle proslavil, žádosti o zaslání šablon od té doby přicházejí ze všech koutů Maďarska. Přitom stačilo tak málo: zhlédnout na internetu jediné video a namísto města ležícího těsně u Budapešti se mohla proslavit třeba i ta nejmenší maďarská vesnice. Fenomén smombies je totiž všudypřítomný.

