Legendární americký sporťák má 70 let. Corvetty slavily v Plzni u piva

Nejstarším vozem, který mohli účastníci v pořadí již 21. srazu obdivovat, byla corvetta druhé generace (C2 Sting Ray) z roku 1966. Vyjma první generace (C1), která spatřila světlo světa před 70 lety, byly v Plzni k vidění zástupci všech ostatních generací včetně té aktuální, tedy revoluční C8 Stingray se změněnou koncepcí (motor uprostřed namísto vpředu).

„Jako vždy byly k vidění zajímavé kousky všech generací, například C7 ZR1, C4 ZR1, ZO6 či tuningová C5. Na corvettách je krásné, že je téměř každá originál, protože je od majitele upravená k obrazu svému,“ uvedl pro iDNES.cz prezident pořádajícího Corvette Clubu Praha Aleš Grňa.

Také letošní ročník dostál svému názvu. Nádvoří plzeňského pivovaru zaplnilo celkem 125 corvett dorazivších z různých koutů světa. Kromě členů klubu a dalších majitelů z Česka dorazily corvetty i ze Slovenska, Polska, Německa, Švédska, Spojených států, z Nizozemska, Rakouska či Dánska. Některé vozy mohli kolemjdoucí obdivovat už během pátečního odpoledne, ovšem hlavní program byl jako tradičně naplánován na sobotu.

Po dopoledním defilé nádvoří Prazdroje vyrazili účastníci srazu krátce po poledni za doprovodu členů klubu majitelů motocyklů Harley-Davidson a bohužel i vydatného deště na tradiční spanilou jízdu. Jejím letošním cílem byla stylová restaurace v Chodové Plané, která se nachází v části unikátního skalního labyrintu osm set let starých pivovarských sklepů.

Corvetta slaví sedmdesátiny

Továrna Chevrolet, která je součástí koncernu General Motors, se začátkem 50. let rozhodla rozčeřit stojaté vody automobilového designu a 30. června 1953 představila sportovní vůz Corvette. Dvoudveřový roadster pojmenovaný po rychlé lodi – korvetě, se brzy stal symbolem svobodného životního stylu. A to přesto, že jízdní vlastnosti auta nebyly nic moc, mívalo potíže s elektroinstalací nebo stahovací střechou, do které zatékalo.

Mnohem lépe si vedla druhá generace s označením Sting Ray, která se krátce po svém uvedení na trh v roce 1962 zařadila mezi nejoblíbenější a dnes sběratelsky nejvyhledávanější. Třetí generace, představená v roce 1968 a pro svůj aerodynamický tvar přezdívaná někdy „láhev od coca-coly“, drží hned několik primátů. Je nejdéle vyráběnou (13 let) a nejprodávanější verzí. Její následovnice, se kterou nebyl problém pokořit rychlost 260 km/h, se stala symbolem dravých a nekompromisních mužů.

Corvette C4 lákala také filmové kamery, proháněl se v ní třeba Chuck Norris v akčním snímku Sám proti teroru (1988) nebo Steven Seagal v Těžko ho zabít (1990). Po trochu nudně působící páté generaci (vyráběna 1997 až 2004) přišla v roce 2005 šestá, na trhu byla ovšem v době, kdy koncern GM bojoval o ekonomické přežití a hrozil i konec legendárního sporťáku. Automobilka se však odrazila ode dna, v roce 2014 představila sedmou verzi a v roce 2020 osmou verzi se změněnou koncepcí (motor se z přední části automobilu přesunul doprostřed, za řidiče), amerického konkurenta evropských Ferrari nebo Lamborghini.