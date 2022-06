Kličkování na skútru v dopravní zácpě? Jen na vlastní riziko

Neměl bych si taky pořídit na dojíždění skútr? Ale je to ježdění mezi auty vůbec legální a nemůžu kvůli tomu přijít o papíry?

Na silnicích každým rokem přibývá stále víc a víc aut a provoz houstne, ubývá volných míst k parkování a přibývají omezené zóny. Každá větší rekonstrukce hlavní dopravní infrastruktury, jako jsou třeba nedávno zahájené opravy Barrandovského mostu v Praze, znamená nekonečné fronty pomalu popojíždějících aut. Ve většině aut navíc většinou jede jen samotný řidič, průměrná obsazenost vozů v centru byla vloni 1,3 osoby na osobní automobil. Když se k tomu přidají i rostoucí ceny pohonných hmot, může dojíždění do práce na skútru nebo na motocyklu vypadat jako spásné řešení. A opravdu to má své výhody a kromě ušetřeného času a peněz za projetý benzín to může být i skvělý zážitek! Jenže všechno má svá pro a proti a toto řešení rozhodně není pro každého.

Jedním z velkých důvodů v kolonce PROTI jsou dopravní předpisy, které v ČR na motocykly a skútry nahlížejí úplně stejně jako na automobily a v současné době jim nepřiznávají žádné výhody. Česká republika se sice před deseti lety připojila k většině zemí Evropy a přidala do legislativy možnost řídit skútry do 125 ccm s řidičským oprávněním na osobní automobil, jinak ale zůstaly předpisy pro motocykly stejně přísné jako ve vedlejším Německu. Zatímco ve Francii, Nizozemsku, Španělsku, Itálii a většině jihoevropských států mají motocykly povolené projíždění mezi stojícími nebo pomalu pojíždějícími kolonami automobilů, u nás je to sice stále rozšířenější a tolerovanější zvyk, ale z právního hlediska stále proti předpisům.

Skútr uleví ucpanému městu

Přitom víc skútrů a motocyklů by dopravě i tlaku na parkovací místa obrovsky ulevilo. Belgická studie odhaduje, že pokud by pouhých 10 % řidičů automobilů vyměnilo čtyři kola za dvě, snížily by se dopravní zácpy pro všechny účastníky silničního provozu o 40 %! Protože motocykly a skútry zabírají mnohem méně místa a na jedno běžné parkovací místo pro auto se pohodlně vejdou 3 jednostopé stroje, kdyby 10 % parkovacích míst pro auta připadlo motocyklům, rázem by to ve městech uvolnilo 20 % parkovacích míst.

Statistiky nabízejí i další lákavá čísla jako průměrně ušetřených 32 hodin ročně pro každého, kdo přesedlá z auta na motocykl. A vzhledem ke zhruba poloviční spotřebě pohonných hmot u skútru 125 ccm v porovnání s automobilem a podstatně nižší výrobní a materiálové náročnosti jsou tu i obrovské ekonomické a ekologické přínosy!

Jenže to všechno v našem podnebí platí jen na pár měsíců v roce, na rozdíl třeba od slunné Itálie u nás asi skútry nikdy nebudou tak masovou záležitostí. Proplétání na skútru v dopravní zácpě tak u nás asi ještě dlouho bude přinejmenším na hraně zákona a předpisů a je třeba s tím počítat. Kdo vyrazí do práce nebo na jednání v centru města na skútru, ten sice sobě i ostatním ušetří cenný čas, pomůže zmenšit dopravní zácpy a uvolnit parkovací místa, ale ponese všechna rizika. Co by tedy měl každý zájemce o dojíždění do města na skútru nebo motocyklu zvážit a jak se připravit?

Typická dopravní situace v Praze na začátku června 2022

Buďte vidět

Malý skútr je v hustém provozu podstatně míň vidět než auta a řidič musí počítat s tím, že ho co chvíli někdo přehlédne. Základem je perfektní ovládání jednostopého stroje, dobré reflexy a nácvik základních rizikových situací, jako je prudké brzdění, vyhýbací manévry, ale třeba i přejíždění obrubníků nebo tramvajových kolejí. Hodně také pomůže reflexní oblečení nebo reflexní vesta, například v centru Londýna už ji oblékají skoro všichni motorkáři. Když už jsme u oblečení, kromě kvalitní přilby by neměla chybět motorkářská bunda s páteřákem a ochranou všech kloubů, pevné boty a kožené rukavice se základními protektory. Je také třeba zvážit, jestli všechny tyhle věci máte kam bezpečně uložit a kde se převléknout, když třeba vyrážíte na pracovní schůzku.

Při projíždění stojících kolon automobilů je třeba počítat úplně se vším. Každé auto se může rozhodnout náhle přejet do volnějšího pruhu. U každého auta stojícího na červenou před semaforem se můžou nečekaně otevřít dveře a vyskočit spolujezdec, který už nevydržel čekání v zácpě a rozhodl se zbytek cesty dojít pěšky. Jezdec na skútru či motocyklu by proto měl projíždět mezi auty co nejpomaleji a nejopatrněji. Pokud se kolona rozjede rychleji než „krokem“, je rozumné se zařadit a jet společně s auty. Když už jste na motorce projeli až těsně před semafor a čekáte na červenou, je vhodné mít zařazenou jedničku a na zelenou rychle zmizet, nezdržovat auta za sebou, ale současně si dát pozor, jestli už je křižovatka volná a ze strany se ještě neřítí někdo, kdo neodhadl brzdění na žlutou.

Hlavním ohledem při jízdě mezi stojícími kolonami auty by měla být slušnost a ohledy na ostatní. Neriskovat ani sebemenší kontakt se zrcátky okolních aut a klidně pár minut čekat spolu se stojícími auty. Mávnutím poděkovat řidiči, který vám uvolnil místo na projetí. Zvyky řidičů automobilů ve velkých městech se i u nás v tomto ohledu stále zlepšují a stejně jako se za pár let už skoro všichni naučili zvládat třeba pravidlo zipování a už jen výjimečně se najde zarputilec, který před sebe prostě nikoho nepustí, se k slušnému chování pomalu přidávají i ohledy na skútristy v provozu.

My v autech tušíme, že nejedou úplně podle předpisům, ale ničemu to nevadí a každý jezdec na skútru o maličký kousek zkracuje tu kolonu, ve které právě stojím. A ruku na srdce, většina z nás se také v řadě situací řídí hlavně zdravým „selským“ rozumem místo rigidními předpisy.

Kdo na dovolené zažil provoz ve středomořských státech, ten musí obdivovat ten přirozený pohyb a tanec aut, motorek a skútrů, které se rojí na každé křižovatce. A jde to i bez striktního výkladu každé situace předně podle předpisů. Za takovým stavem ale jsou desítky let ustálených zvyků a v našich velkoměstech bude takový nárůst provozu jednostopých strojů, který by si vynutil úpravu legislativy, aby lépe odpovídala realitě, ještě dlouho trvat. V tomto ohledu máme přeci jen blíž k okolnímu Německu. Zatímco u nás policie slušné projíždění skútrů stojícím provozem toleruje a nepokutuje, její němečtí kolegové takové chování postihují.