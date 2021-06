Český hrdina dojel Dakar s půjčeným kolem. Natočil o tom film

Libor „Mouka“ Podmol je náš nejúspěšnější reprezentant v adrenalinové disciplíně freestyle motokros. Dnes je mu sedmatřicet, před lety začínal jako motokrosař, pak přeskočil k freestylu a stal se hvězdou světového formátu.



Z FMX na „Dakar“

Podmol se stal mistrem světa ve Freestyle motokrosu v roce 2010. O tři roky později jako první neamerický jezdec vyhrál zlatou medaili na prestižních X-Games v disciplíně StepUP. Tento úspěch zopakoval ještě jednou v roce 2016.



Libor Podmol představil svůj nový film o strastiplné cestě do cíle dakarské rallye

Před několika lety představil divákům svůj první film o cestě za světovým titulem. Dokument se jmenoval Tomorrow Will Be Better – Zítra bude líp. Několik dalších let v něm ovšem ještě doutnala jiná touha. Vydat se v motocyklové kategorii na nejtěžší soutěž světa, obávanou Rallye Dakar. Mezi tím se rallye přestěhovala z Jižní Ameriky do Saudské Arábie.

Svůj sen musel nakonec pozdržet, zabránilo mu v tom těžké zranění po pádu na závodě mistrovství světa ve freestyle motokrosu. Dlouho se dával dohromady, roztříštěné holenní kosti nedávaly příliš nadějí. On to ale dokázal, znovu se postavil na nohy, učil se znovu chodit a sen si letos v lednu nakonec splnil. A přesně o tom je nový hodinový dokument Cesta je cíl.

Po tátově stopě

Když se ještě jezdila dakarská rallye mezi Evropou a africkým Dakarem, zúčastnil se v roce 1994 soutěže i jeho otec, Libor Podmol starší. Liborův táta býval úspěšným československým reprezentantem v enduru, tedy v disciplíně, která našim barvám přinesla v minulosti mnoho úspěchů na soutěžích mistrovství Evropy, světa a na Mezinárodní motocyklové šestidenní.

Do dakarského cíle ale tatínek nedojel, zradila ho technika. Na konci devadesátých let však předčasně zemřel při automobilové nehodě. Dotáhnout tátovo dakarské nedojetí bylo další obrovskou motivací pro Libora mladšího. A právě o tom všem pojednává nový film, který natočil, sestřihal a zrežíroval Liborův kamarád Ladis Zeman.

Těžká soutěž s dobrým koncem

Libor Podmol mladší se během cesty musel vyrovnávat s mnoha útrapami. Mistr a mnohonásobný vicemistr světa ve freestylu hned v úvodní etapě ošklivě upadl, v závěrečné etapě, ve které už ani o moc nešlo, zase těsně před cílem rozpletl přední kolo svého motocyklu a chvíli to vypadalo, že do cíle nakonec nedojede.

Kolega, který už jel mimo soutěž, mu však přední kolo půjčil a Libor cílem skutečně projel. Splnil si tak sen, na který myslel mnoho let. Celkově skončil v motocyklové kategorii jednatřicátý, což je pro jezdce, který se soutěže účastní poprvé, a navíc na sériové motorce, výborný výsledek. Na konci filmu to dokonce Libor sám zhodnotil: „Daleko důležitější, než honba za vítězstvím, je právě cesta k tomto cíli.“

Dokumentární film Cesta je cíl nejspíš zaujme všechny fanoušky jedné stopy a motoristického sportu vůbec. Je o tom, že žádný úspěch nevznikne bez tvrdé práce, odříkání a cílevědomosti.

Během července a srpna ho diváci mohou v premiéře zhlédnout na několika místech České republiky, například ve Dvoře Perlové Vodě (9. 7.) v místě Liborova bydliště, ve středočeské Vlašimi, (16. a 17. 7.), v Brně (23. 7.), v Jičíně (27. a 31. 7.), v Děčíně (4. a 5. 8.), ve Valašském Meziříčí (6. 8.), v Plzni (18. 8.), v Sezimově Ústí (20. 8.) a v Praze (27. 8.).