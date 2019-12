Rozbalit, vyčistit a odblokovat. Nové auto je třeba probudit

„Od naložení v továrně k nám auto dorazí nejdéle za dva dny,“ uvádí Jan Koštýř, vedoucí prodeje u Auto Štěpánek. Auta rozváží nejčastěji kamiony a vlaky. Přímo k dealerovi pak i menší „odtahovky“.



Kde je klíč? Napadlo vás, jak je to s klíči tisíců aut, které přepravují obří zaoceánské lodě přes půl světa? Jsou tam vyskládaná na centimetry, jedno za druhým a vedle sebe. I když z lodi ujet nemohou, auta se vozí zamčená. Tisíce klíčů ovšem kapitán lodi po kapsách nenosí. Do sejfu schová jen jediný, z toho posledního auta. Systém je jednoduchý: klíč z naloženého auto se zamkne do toho, které zaparkuje za ním.



Malých Citigo se na nákladní auto vejde deset, naopak Kodiaqů jen sedm. Za nakládku a vykládku přepravovaných automobilů je zodpovědný řidič kamionu. Ten si musí navíc hlídat výšku a délku soupravy (není ve všech evropských zemích stejná), jak si auta uspořádá, je na něm.

Musí také ohlídat mezery mezi naloženými auty, aby se při přejíždění nejrůznějších nerovností navzájem nepoškodily. Na upevňování používají předepsaný počet klínů a kurtů. Řídit kamion přepravující auta je kumšt, ne každý „trucker“ se na to hodí a odváží.

Rozbalit, odblokovat...

Když auto dovezou k dealerovi, musí do servisu. Je „zabalené“ a má zablokované některé funkce. Všechna auta dostávají na exponovaná místa folie, typicky jsou nalepené na prazích, aby je při nastupování řidiči neokopali. Na sedačce řidiče je obal z igelitu nebo netkané textilie. Dražší vozy nebo auta, která cestují případně jsou uskladněna déle, dostávají větší polep, někdy je to takové igelitové nebo textilní pyžamo.

Na místech, která jsou nejexponovanější, najdeme samolepicí molitanové dílce, na hraně dveří řidiče je speciální protektor, který chrání před oboucháním při nastupování v úzkých prostorách, třeba na patrový návěs kamionu.

„Auto musíme odblokovat z přepravního režimu, odstranit ochranné fólie a vyjmout vymezovací podložky z pružin, umýt, vyčistit, naleštit,“ vypočítává Koštýř z pražského dealerství značky Škoda. Kompletní předprodejní servis podle Koštýře trvá asi tři hodiny.



Transportní mód totiž omezí maximální rychlost na třicet kilometrů v hodině, řidič při přejezdech s novým autem také může vytočit motor na maximálně dva a půl tisíce otáček. „Nájezd omezený není, ale nepředpokládá se, že by se s autem najezdilo víc než padesát kilometrů,“ říká Koštýř.

To se liší značku od značky, některé trvají na zkušební jízdě ihned po vyrobení. Škoda nebo nošovický Hyundai na speciálním polygonu uvnitř fabriky všechna auta projedou. U Ferrari se testovací jezdci s každým vyrobeným kusem projedou v kopcích kolem Maranella. Naopak ve fabrice PSA v Trnavě nově vyrobené Peugeoty 208 a Citroëny C3 neprojíždí všechny a testují jen některé kusy.

Na oživení vozu je potřeba diagnostika, která musí probudit řídicí jednotky vozu a projít elektronické systémy, seřídit rádio, nastavit servisní interval.

Dlouhý seznam úkonů

Dealeři mají pro předprodejní servis speciální seznamy úkonů. Je tam mimo jiné vypnutí přepravního režimu akumulátoru, vynulování ukazatele servisních intervalů nebo kontrola dotažení šroubů kol předepsaným momentem a správného nahuštění pneumatik. Pokud auto stálo déle než rok ve skladu (to je zcela výjimečný případ), mění se brzdová kapalina. Servis má za úkol namontovat dodatečnou výbavu jako jsou třeba poklice plechových disků kol.

Auto se rovněž zvedne na hever, překontroluje a vyndají se přepravní vymezovací podložky z pružin. Ty jsou potřeba pro přepravu, aby se auto při nájezdu na plošinu a při přepravě nehoupalo a neodřelo.



Pokud auto dorazí poškozené, je nutná náprava. Malé mělké škrábance se dají rozleštit, větší poškození se řeší individuálně společně s pojišťovnou. Pokud je poškození velké, auto jde zpátky do továrny.

Ze závodu auto přijede s kompletními náplněmi a přibližně dvěma litry paliva. „My zákazníkovi dodáváme palivo tak, aby měl nájezd aspoň sto kilometrů,“ popisuje Jan Koštýř.

„Registrace vozu není běžná, za poplatek asi 1 500 korun ji nabízíme a patří k velmi žádaným službám,“ říká s tím, že čekání na nový vůz se tím neprodlouží, přihlašovací proces mají synchronizovaný s doručením vozu do servisu a k zákazníkovi.

Přihlášení do servisu online

Oproti minulosti je mnohem obsáhlejší proces předávání vozu novému majiteli. Trvá to i dvě hodiny. „Vozidla jsou vybavena novými technologiemi, systémy, propojením s internetem,“ popisuje šéf prodeje Auto Štěpánek Jan Koštýř.

Čas zabere například aktivace různých služeb, které umožňují ovládání některých funkcí vozu na dálku. „Nastavení spárování s telefonem, vytvoření uživatelského účtu, aktivace služeb a kontrola,“ vypočítává Koštýř.

V dnešní době se zákazník může přes aplikaci v telefonu, nebo u nejnovějších modelů Scala a Kamiq přímo z displeje infotainmentu vozu, rovnou objednat do servisu. V případě potřeby servisního zásahu zasílá vozidlo informace do centrálního systému koncernu VW, odkud jsou data předána do domovského servisu, ten pak zákazníka osloví. Proaktivní servis se uplatní, pokud vůz detekuje blížící se pravidelnou prohlídku, případně rozpozná závadu.