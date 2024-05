Za jeden krok vpřed dva vzad. Západní rozhodnutí jsou pomalá, říká Zelenskyj

„Každé rozhodnutí, ke kterému dospějeme my, a pak později všichni společně, se opozdí skoro o rok,“ uvedl Zelenskyj. „Kdyby měli ukrajinští vlastenci dříve například (systémy protivzdušné obrany) Patriot, mohli zabránit mnoha ruským útokům na energetiku a infrastrukturu.“

„Ale je to tak, jak to je: jeden velký krok kupředu, ale před tím dva kroky zpět. Takže musíme trochu změnit paradigma,“ dodal.

Dodávky pomoci Ukrajině probíhaly postupně. Některé země v čele s USA se obávaly eskalace a zbraně poskytly pod podmínkou, že je Kyjev nepoužije na ruském území.

„Nikdy jsme nepoužili západní zbraně na ruském území, protože k tomu nemáme oprávnění. Nemůžeme ohrozit celý objem zbraní,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že Ukrajinci jednají s nejmenovaným partnerem, aby mohli použít i zbraně z jeho území a i na ruské hranice, kde se shromažďují nepřátelské síly. Zatím ale dotyčný stát se nerozhodl dát souhlas.

Ukrajina podle prezidenta čelí 300 ruským útočícím letadlům. Pro obranu proti ruskému letectvu potřebuje alespoň 120, 130 letadel, tvrdí Zelenskyj. Ukrajina stále čeká na dodávky F-16, které slíbily Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Belgie. Zelenskyj navrhuje, aby ruské rakety mezitím sestřelovaly stroje NATO.

„Když létají rakety, polská letadla jsou vyslána do vzduchu, ale nesestřelují ruské rakety. Mohou to udělat? Já jsem si jist, že ano. Jedná se o útok ze strany zemí NATO? O zapojení? Ne,“ odkázal Zelenskyj na ruské rakety, které pronikají do polského vzdušného prostoru. Náměstek polského ministra zahraničí Andrzej Szejna v březnu uvedl, že NATO zvažuje sestřelovat ruské rakety u svých hranic.

Boje na Donbasu

Reuters v souvislosti s rozhovorem poznamenal, že prezident tvrdé výroky pronesl v těžké době, kdy se ukrajinské ozbrojené síly brání lépe vyzbrojené ruské armádě, která je také v přesile co do počtu vojáků. A na východě a severovýchodě Rusové zabírají další ukrajinské území.

„Dnes je situace pod kontrolou. Před týdnem to bylo složitější,“ řekl prezident k situaci na frontě. Přiznává ale, že boje jsou složité, protože Rusové začali novou ofenzivu ve směru na Charkov a probíhá též velmi silná vlna bojů na Donbasu.

„Nikdo si ani nevšimne, že ve skutečnosti probíhají další boje na východě země, konkrétně ve směru na Donbas: Kurachovo, Pokrovsk,Časov Jar,“ upozornil Zelenskyj.