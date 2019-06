Pokoření Merkelové. V Německu by nyní vyhráli volby Zelení, ukázal průzkum

Týden po volbách do Evropského parlamentu by podle průzkumu agentury Forsa volby do německého Spolkového sněmu vyhráli zelení, vládní CDU/CSU by získala o procentní bod méně a dosáhla by na 26 procent hlasů. Informoval server stanice n-tv.

Třetí místo by obsadili sociální demokraté. Dvanáct procent hlasů, které by podle průzkumu dostali, je však dosud nejnižší naměřenou hodnotou SPD v průzkumech agentury Forsa.

Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) by za SPD zaostala jen o procentní bod a získala 11 procent hlasů. Do parlamentu by se stejně jako nyní dostali i svobodní demokraté (FDP) s osmi a Levice se sedmi procenty hlasů.

Rostoucí podpora zelených se projevila již ve volbách do Evropského parlamentu, které se v Německu konaly minulou neděli. S 20,5 procenty hlasů se stali druhou nejsilnější stranou po CDU/CSU s 28,9 procenty. SPD získala jen 15,8 procenta. Pro obě uskupení koaliční vlády Angely Merkelové to znamenalo dosud nejhorší výsledek v evropských volbách.