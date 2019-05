Křesťanští demokraté vyhráli v Německu, ale s nejhorším výsledkem

Naproti tomu Zelení, kteří jsou faktickým vítězem hlasování, mluví o senzaci, protestní Alternativa pro Německo (AfD) pak o drastických změnách, které Evropu čekají.



„Výsledky, které zatím známe, jsou pro SPD extrémním zklamáním,“ uvedla v reakci na odhady Andrea Nahlesová, šéfka sociálních demokratů, kteří získali jen 15,5 procenta hlasů.

„Výsledek nemůže zůstat bez následků,“ poznamenal zase generální tajemník strany Lars Klingbeil. SPD toho podle něj má hodně co diskutovat. Zároveň ale varoval před personálními debatami. Ty už však odstartovaly i tak. Týkají se především budoucnosti Nahlesové.



Někteří sociální demokraté mají už dokonce obavy o budoucnost strany jako takové. „Jde o více než jednu volební porážku, teď jde o existenci SPD jako politické síly v Německu,“ je přesvědčen bývalý předseda strany Sigmar Gabriel. Listu Tagesspiegel také řekl, že se SPD nyní musí zabývat vším a všemi.

29 procent je pro CDU málo

Spokojena není ani předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, podle níž necelých 29 procent pro konzervativní unii neodpovídá jejím nárokům. Má za to, že za výsledek může i dosavadní - zčásti nepřesvědčivá - práce velké koalice.

CDU/CSU v Německu zřejmě příliš nepomohlo ani to, že člen bavorské CSU Manfred Weber byl volebním lídrem celé Evropské lidové strany (EPP). I tak by se podle Krampové-Karrenbauerové měl stát příštím šéfem Evropské komise. Stejné přesvědčení vyslovil i Weber. Jeho stranický šéf a bavorský premiér Markus Söder má za to, že se konzervativní unie musí stát „mladší, přitažlivější, otevřenější“ a připravit se na intenzivní souboj se Zelenými.

Vzestup ochránců přírody

Právě Zelení se v neděli radovali, protože mohou počítat se zhruba 21 procenty. Jejich zástupci, podle nichž se strana dokázala prosadit i tématem boje proti klimatickým změnám, na které kladla důraz, hovoří o senzačním výsledku a o tom, že překonal všechna očekávání.

Za vítěze voleb, i když jen „malého“, se podle slov svého předsedy Christiana Lindnera považují také svobodní demokraté (FDP), kteří získali kolem 5,4 procenta.

Budoucnost už plánují politici AfD, která dostala 10,8 procenta hlasů. „Jdeme do Bruselu, abychom EU opravili a zredukovali na její klíčové úlohy,“ nechal se slyšet předseda strany Jörg Meuthen. Šéfka poslanců protiimigrační strany Alice Weidelová zase na twitteru dala najevo radostné očekávání, že se po letošních volbách Evropa drasticky změní.