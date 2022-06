Největší změna za 30 let. Biden podepsal zákon o regulaci zbraní

Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o větší regulaci prodeje a držení zbraní. Jde o reakci na střelbu v Texasu a o největší změnu za 30 let. Zákon umožní například přísnější kontrolu při prodeji zbraní lidem do 20 let. Některá omezení se mají týkat i lidí, kteří se dopustili domácího násilí.