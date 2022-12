Rusové zkusí znovu dobýt Kyjev, míní šéf ukrajinské armády a žádá 300 tanků

Zalužnyj vyjádřil přesvědčení, že ruská mobilizace zafungovala a povolaní záložáci budou bojovat. „Možná nejsou dobře vybavení, ale stále pro nás představují problém,“ zhodnotil Zalužnyj výsledky částečné mobilizace, během které bylo povoláno přes 300 000 mužů.

„Odhadujeme, že mají v záloze 1,2 až 1,5 milionu lidí... Rusové nyní cvičí asi 200 000 nových mužů. Nepochybuji o tom, že se znovu pokusí udeřit na Kyjev,“ prohlásil 49letý generál a sáhl i po paralele s druhou světovou válkou. „Někde za Uralem chystají nové zdroje.“

Ruská armáda se podle něj na únorovou invazi chystala asi tři a půl nebo čtyři roky a za tu dobu nashromáždila vojáky, vybavení a munici na tři měsíce války. Za tu dobu se jí ovšem deklarovaných cílů dosáhnout nepodařilo a od konce léta byla nucena z velké části dobytého území ustoupit.

„Fakt, že vyčerpali zdroje a vyplýtvali potenciál aniž by dosáhli prakticky jakéhokoliv výsledku, ukazuje, že jejich pozice byla vybrána špatně. Budou se muset znovu zamyslet, jak se z této situace dostat,“ dodal Zalužnyj pro The Economist.

Rusové podle něj nyní usilují především o přerušení bojů, aby mohli načerpat síly. „Pravděpodobně hledají způsoby, jak přerušit boje a o takovou pauzu usilují všemi možnými prostředky: ostřelováním civilistů, snaží se, aby naše ženy a děti umrzly. Má to jen jeden účel: potřebují čas shromáždit zdroje a získat nový potenciál k dosažení cvých cílů.“

Ukrajinská armáda podle něj v současnosti nemá dostatek zdrojů k provedení dalších velkých protiofenziv jako byly ty v Chersonské a Charkovské oblasti na začátku podzimu. Ruské jednotky se podle něj navíc stáhly dál od fronty, takže jsou mimo dostřel raktometů HIMARS.

„Vím, že tohoto nepřítele můžu porazit. Ale potřebuji zdroje. Potřebuji 300 tanků, 600 až 700 bojových vozidel pěchoty, 500 houfnic. Pak si myslím, že bude naprosto reálné vrátit se k hranicím z 23. února. Ale s dvěma brigádami to nedokážu. Dostávám co dostávám, ale je to méně než potřebuji... Můžeme a měli bychom osvobodit daleko větší území,“ dodal.

Další vlnu mobilizace podle něj Ukrajina nepotřebuje. „Lidí máme dostatek, to vidím jasně. Nepotřebuju další statisíce mužů. Potřebujeme tanky, transportéry, BVP. A munici. Všimněte si, že nyní nemluvím o F-16,“ poukázal na několik měsíců staré debaty o dodávce amerických bojových letounů.

Patrioty budou legitimním cílem, varuje Moskva

Západní země Ukrajinu významně podporují i dodávkami zbraní, včetně těžkých dělostřeleckých či protivzdušných systémů. Tento týden zpravodajská televize CNN uvedla, že Spojené státy dokončují plány na vyslání výkonného systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu, která v posledních týdnech čelí masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Oficiální oznámení by podle televize mohlo přijít už tento týden.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve čtvrtek upozornila, že všechny zbraně dodané Západem na Ukrajinu představují pro Rusko legitimní cíle. Tyto zbraně budou podle ní buď zničeny, nebo zabaveny.Konkrétně varovala před možnými dodávkami systému Patriot.

Případné dodávky Patriotů na Ukrajinu zvýší riziko přímého zapojení americké armády do konfliktu, řekla Zacharovová na dnešním brífinku. „Dříve mnoho odborníků, včetně těch zámořských, pochybovalo o rozumnosti takového kroku, který by vedl k eskalaci konfliktu a zvýšil riziko přímého zapojení americké armády do bojů,“ cituje Zacharovovou TASS.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na to už ve středu reagovalo varováním, že by to znamenalo další „provokativní krok“, který by mohl mít „nepředvídatelné důsledky“.