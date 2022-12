Pomůžeme Ukrajině odolat během zimy, ujistil Macron na konferenci v Paříži

Macron v úvodu mezinárodního setkání ujistil Ukrajinu, že ji země pomohou „odolat během této zimy“.

Rusko se podle něj „pokouší šířit teror mezi obyvatele“ Ukrajiny útoky na civilní infrastrukturu. Podle Macrona jde o válečné zločiny. „Kreml útočí na civilní infrastrukturu, protože jeho vojáci utrpěli porážky na bojišti,“ řekl Macron.

Pařížskou konferenci s názvem Solidarita s ukrajinským národem spolupořádají Macron a ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj. Ten se ale k akci připojil jen na dálku, osobně zemi zastupuje premiér Denys Šmyhal.

Účelem konference je především domluvit a vytvořit kapacity pro rychlou a koordinovanou pomoc, kterou Ukrajina může dostat již během zimy. Konkrétně by se měla zaměřovat na klíčová odvětví, pokud v nich nečekaně dojde k výpadku, kvůli zasažení Rusy.

Rychlé dodávky vody i léků

Lídři pojmenovali pět klíčových segmentů, o které v této pomoci půjde. Patří mezi ně energie, doprava, potraviny, zdraví a voda. Rychlá pomoc má přispět především civilistům při boji proti agresorovi a také aby zvládli přežít mrazové počasí.

„Pokud má Ukrajina přečkat zimu a pokud chceme zabránit nové migrační vlně, musíme se soustředit na humanitární pomoc. Rusko se v tuto chvíli usilovně snaží o to, aby Ukrajinu uvrhlo do nekonečné mrazivé tmy, ale to mu prostě nesmíme dovolit. Proto je zvlášť důležité zajistit Ukrajině dostatek energetického vybavení,“ pronesl ke 46 lídrům na úterním shromáždění Fiala.

Každá z účastněných zemí si ještě před konferencí měla zvolit svou kontaktní osobu, která bude okamžitou a rychlou pomoc Ukrajině za svou zemi koordinovat. Česká vláda vybrala letitého diplomata a někdejšího ministra v Topolánkově vládě Petra Gandaloviče.

Akutní pomoc potrvá celou zimu

Koordinátoři se mají scházet jednou týdne a domlouvat pomoc tak, aby byla rychlá a hlavně efektivní. Tedy aby se předešlo tomu, že by se v některých oblastech násobila, nebo se naopak nedostala do míst, kde je zrovna potřebná.

„Z našich informací z terénu vyplývá, že koordinace pomoci na Ukrajině stále probíhá na několika oddělených úrovních. Ukrajinské a mezinárodní organizace nespolupracují tak, jak by mohly,“ upozornil Fiala v Paříži. I proto budou koordinátoři aktualizovat seznam ukrajinských nezbytností, který budou mezi sebou sdílet.

S touto akutní pomocí se počítá minimálně po celé zimní období, tedy zhruba do března. Pokud ji bude potřeba prodloužit, neměl by to být podle diplomatů problém.

Fiala na konferenci také vyzdvihl další finanční pomoc, kterou v pondělí v noci pod taktovkou českého předsednictví schválila Evropská unie. Jde o společnou půjčku 18 miliard eur (asi 440 miliard korun), kterou si vezme EU a použije ji na podporu Ukrajiny.

Pokračovat mají vedle toho podle Fialy také dodávky vojenského materiálu. „Ukrajina potřebuje, abychom pokračovali v dodávkách vojenského vybavení, s jehož pomocí dokáže vytlačit agresora ze svého území,“ vyzval český premiér.