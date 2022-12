Putin ztrácí informační prostor, nebude ani tradiční projev před poslanci

Po sérii dříve odložených nebo zrušených debat a projevů se zdá, že ruský prezident Vladimir Putin letos nepřednese ani tradiční vánoční projev před poslanci Státní dumy. Upozornil na to americký Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na prohlášení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Pokud by Putin skutečně nepromluvil, stalo by se tak poprvé za jedenáct let.