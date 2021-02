Češi přivezli mutaci ze země, kde je covid tabu a vláda se vysmívá rouškám

Zákaz cestování do Tanzánie Ministerstvo zdravotnictví na výskyt jihoafrické mutace v ČR reagovalo opatřením o zákazu výjezdu do zemí, ve kterých panuje extrémní riziko nákazy novými mutacemi covidu-19. Tento krok však kritizovalo hned několik právníků, podle nich opatření nemá oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví, na nějž se ministerstvo odvolává. Pro ČTK se vyjádřil Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Podle něj ze zákona o ochraně veřejného zdraví jasně plyne, že ochranná opatření se mají provádět na českém území, například formou karantény pro osoby přijíždějící do země, nikoliv zakazovat cestování do daných států.